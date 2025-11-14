El 'scouting' de David García aconseja «jugar muy físico», afirma 'Juanra' Ruiz

El 'scouting' sobre el Girona Básquet lleva al Covirán «a correrle y jugar muy físico», anticipa 'Juanra' Ruiz. En cuanto a sus puntos débiles, el ... técnico estimó que «apenas tiene». Aclaró que «nosotros siempre vamos a una semana vista. Hemos visionado muchos cortes y vídeos del Girona, para fijarnos en su baloncesto, cómo juega y lo desarrolla. Aquí, dentro del 'staff', es clave la labor de David García. Es increíble los datos que controla, me parece increíble lo que nos aporta, tiene conocimiento sobre todo lo que hacen los demás clubes, cómo atacan, defienden, los sistemas, lo que hacen y lo que no».

En cuanto a la última jornada, Ruiz comentó que «esto obligó a actualizar el análisis, por lo que significó cómo le ganaron al Barça, con tanta solvencia. Hemos añadido esta semana al estudio esos datos recientes, al 'playbook' (libro de jugadas). Es importante saber si hicieron algo especial, aspectos distintos y aportaciones tácticas extras».

También, en el guion se contempla la posible reaparición de lesionados, como es el caso del argentino Maxi Fjellerup.

La conclusión es «correrles, intentar jugarles físico. A partir de ahí, creo que pueden llegar a sufrir algo más, y defenderles a tope, para que no se sientan cómodos y duden».