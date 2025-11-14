Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La defensa del Girona se centra en Kevin Punter. Efe
Rival del Covirán

El 'scouting' de David García aconseja «jugar muy físico», afirma 'Juanra' Ruiz

El Girona Básquet está al completo al recuperar a Fjellerup y vive un momento dulce tras vapulear al Barça

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El 'scouting' sobre el Girona Básquet lleva al Covirán «a correrle y jugar muy físico», anticipa 'Juanra' Ruiz. En cuanto a sus puntos débiles, el ... técnico estimó que «apenas tiene». Aclaró que «nosotros siempre vamos a una semana vista. Hemos visionado muchos cortes y vídeos del Girona, para fijarnos en su baloncesto, cómo juega y lo desarrolla. Aquí, dentro del 'staff', es clave la labor de David García. Es increíble los datos que controla, me parece increíble lo que nos aporta, tiene conocimiento sobre todo lo que hacen los demás clubes, cómo atacan, defienden, los sistemas, lo que hacen y lo que no».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  9. 9 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  10. 10 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'scouting' de David García aconseja «jugar muy físico», afirma 'Juanra' Ruiz

El &#039;scouting&#039; de David García aconseja «jugar muy físico», afirma &#039;Juanra&#039; Ruiz