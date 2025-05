Sam Griffin, el extraño caso de un 'jugón' que no encaja en el planteamiento de Pablo Pin

El estadounidense no fue fichado «con la idea de ser un salvador» como Joe Thomasson, pero tampoco está fuera de forma como Will Barton

Víctor M. Romero Viernes, 23 de mayo 2025, 18:18 Comenta Compartir

El caso de Sam Griffin es muy llamativo en el Covirán. El escolta llegó al equipo que comanda Pablo Pin y demostró su calidad el primer día. Sin embargo, en pocos partidos se difuminó para no encajar en los planes tácticos ni en la filosofía de equipo del entrenador granadino, un proyecto que da mucha relevancia a la intensidad defensiva, más que al ataque, y en el que prevalece el esfuerzo en los entrenamientos y la disciplina, para mirar más por el equipo que por los números individuales.

Griffin anotó 22 puntos en Bilbao, 18 al Valencia y 20 al Tenerife, pero con el Barça bajó a nueve y entregó el balón al final, para que no le contara un último lanzamiento forzado en su estadística. Ese individualismo le pasó factura (siete puntos) contra el Leyma Coruña y que Pin le señalara, junto a Silverio, un día clave. Al dominicano lo recuperó pero Griffin, desde entonces, no fue convocado. Y se han ganado tres partidos de los cuatro últimos sin él.

El presidente del club, Óscar Fernández-Arenas, afirma que no es «un tema disciplinario, el chico entrena bien, es decisión técnica la de poner a los que mejor están». Y advierte que no llegó a Granada como «salvador», como lo era Joe Thomasson, «porque vino de Grecia, no está contrastado en la ACB». Su situación sorprende, porque tampoco se trata de Will Barton, una estrella de la NBA que llegó falto de forma y que infravaloró el exigente nivel de la Liga Endesa.

Pin dice lo mismo, que «entrena a ritmo normal» y considera «por diferentes motivos, que hay jugadores que están más preparados para jugar este tipo de partidos que tenemos ahora, cada semana valoramos e intentamos ir con los doce que estén mejor en lo físico y lo mental».