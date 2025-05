Saldrá el sol, pero ahora toca hacer autocrítica

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 26 de mayo 2025, 11:08 Comenta Compartir

'Game over'. Al Covirán se le ha acabado una partida decidida hace semanas pero que su meritorio empeño logró prolongar algunas pantallas más hasta que el 'monstruo final' en forma de Real Madrid extinguió cualquier atisbo de clavo ardiendo rojinegro.

Granada ha vivido, en poco más de una década, una de las más hermosas historias que haya conocido recientemente el deporte español. Nacer en el Veleta y descender en el Movistar Arena no suena mal al ver la fotografía completa. ¿Recuerdan eso de 'Granada quiere baloncesto'? Qué lejos suena ahora. Pero eso no quita que esta temporada haya sido un fiasco. El equipo, cogido con pinzas desde el inicio, no fue convenientemente reforzado cuando procedió tocar a rebato. El Thomasson de turno esta vez se fue a Lleida, en forma de Batemon.

Es necesaria la autocrítica. Resulta naif poner el foco en 'factores externos' para justificar el descenso tras 34 jornadas. Granada tiene baloncesto, por lo que el objetivo primario se ha conseguido. Ahora toca prender y afianzarlo para cuando se vuelva, más tarde o más temprano. Dar un paso al frente para no ser señalado cada septiembre como principal candidato al descenso, aunque esa siempre vaya a ser una posibilidad. Huir en lo posible de esa aceptada ruleta rusa de salvarse 'in extremis' en la que el disparo ha terminado dándole de lleno en la sien al Covirán. Un descenso es menos dramático con un club estable, sí, pero esta vez se ha fallado. A Granada le toca aceptar la derrota y levantarse. Eso es el deporte.

Por cierto, el próximo curso será durísimo, pues la Primera FEB se ha convertido en una jauría de perros hambrientos por ascender que en poco se parece a la que el equipo rojinegro abandonó hace tres años. Pero, a diferencia del último descenso del 'Cebé' desde la elite, en 2011, el mañana está garantizado. Y eso no es poco, con los antecedentes de esta ciudad. Toca cerrar con otro conocido anglicismo, este en la gran pantalla. 'To be continued…'.