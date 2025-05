Rubén Guerrero y Elias Valtonen recuperan el tono con el rol habitual

Víctor M. Romero Viernes, 2 de mayo 2025, 18:04 Comenta Compartir

El rendimiento presente de Elias Valtonen y Rubén Guerrero mejoró en los últimos partidos. Pablo Pin, el entrenador del Covirán, considera que el secreto de que, tanto el finlandés como el marbellí, se muestren con mayor regularidad «puede estar en que han vuelto, gracias a que existen más jugadores en la plantilla, a asumir sus roles habituales, los que tenían desde el principio de la temporada».

«La visión global es que la temporada de Elias está siendo muy buena. Al tener tantos problemas de lesiones, tuvo que adquirir y le exigimos un rol que realmente no es el suyo, le pedimos cosas que no hizo nunca. Hay jugadores que si los sacas de su función, les cuesta. Elias es muy buen jugador, pero necesita tener alrededor gente que genere ventajas, porque él no genera, pero las aprovecha. Ha sentido quizá exceso de responsabilidad, para intentar ayudarnos, no es nada egoísta, ni toma malos tiros. Es pegamento y necesita estar acompañado».

Rubén Guerrero es un caso similar, su minutaje bajó, pero no las prestaciones. «Tuvo una función también que no le correspondía. Cuando a los jugadores los sacas de su rol, es muy difícil que rindan al 100%, porque no se contempla lo que manejan y mejor saben hacer. A nivel de trabajo y de honestidad, Rubén es un diez».

