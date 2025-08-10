Los rojinegros Valtonen, Burjanadze y Kljajic apuntan al Eurobasket con sus selecciones
Los tres jugadores del Covirán Granada, dos de ellos flamantes fichajes estivales, se perderán el arranque de la pretemporada en caso de entrar en la convocatoria de sus países
Jose Manuel Puertas
Domingo, 10 de agosto 2025, 19:48
La disputa del Eurobasket entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre apunta directamente al menos a tres jugadores del Covirán Granada –a ... expensas del fichaje del escolta que cierre el plantel–. Es el caso, en principio, de Elias Valtonen, Beqa Burjanadze y Jovan Kljajic, que aparecen en las primeras listas de las selecciones nacionales de Finlandia, Georgia y Montenegro, respectivamente, con las que ya están concentrados.
Si terminan entrando en la convocatoria final de doce, su llegada a Granada no se producirá mínimo hasta entrado el mes de septiembre, una vez que sus equipos nacionales vayan terminando el Eurobasket. Esto implicaría que el cuadro rojinegro de Ramón Díaz no podría contar con los tres efectivos hasta entonces, perdiéndose las primeras sesiones de preparación de la temporada.
