De izquierda a derecha, Kljajic, Valtonen y Burjanadze. R. I.
Internacionales

Los rojinegros Valtonen, Burjanadze y Kljajic apuntan al Eurobasket con sus selecciones

Los tres jugadores del Covirán Granada, dos de ellos flamantes fichajes estivales, se perderán el arranque de la pretemporada en caso de entrar en la convocatoria de sus países

Jose Manuel Puertas

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:48

La disputa del Eurobasket entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre apunta directamente al menos a tres jugadores del Covirán Granada –a ... expensas del fichaje del escolta que cierre el plantel–. Es el caso, en principio, de Elias Valtonen, Beqa Burjanadze y Jovan Kljajic, que aparecen en las primeras listas de las selecciones nacionales de Finlandia, Georgia y Montenegro, respectivamente, con las que ya están concentrados.

