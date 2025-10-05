El rojinegro Jassel Pérez debuta a lo grande en Cantabria
El escolta dominicano, propiedad del Covirán Granada, disputa la temporada en Primera FEB como cedido
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:30
Jassel Pérez, jugador del Covirán Granada cedido en el Grupo Alega Cantabria de Primera FEB, firmó un debut espectacular con su nuevo equipo ante Obradoiro. ... El dominicano anotó 30 puntos, con un acierto total en el tiro libre (12/12) y un 4/7 en triples. El escolta finalizó como el 'MVP' absoluto con un 36 de valoración, un rendimiento que elevó a los suyos hasta la victoria (82-87) en una cancha difícil.
El jugador de 24 años se erige como una pieza de futuro en el esquema rojinegro, por lo que la entidad acordó hacerle contrato para las dos próximas campañas tras ficharle desde el Titanes Licey de la máxima categoría de su país. La primera de ellas la pasará en el Cantabria para que coja rodaje en el baloncesto español, aunque existe la posibilidad de que sea repescado por el Covirán en cualquier momento. Sobre todo, teniendo en cuenta la cláusula blanda de salida de Matt Thomas si pregunta por él un equipo de Euroliga.
