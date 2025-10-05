Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jassel Pérez, con el balón en el Cantabria durante el partido frente a Obradoiro. R. I.
Cedido

El rojinegro Jassel Pérez debuta a lo grande en Cantabria

El escolta dominicano, propiedad del Covirán Granada, disputa la temporada en Primera FEB como cedido

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:30

Comenta

Jassel Pérez, jugador del Covirán Granada cedido en el Grupo Alega Cantabria de Primera FEB, firmó un debut espectacular con su nuevo equipo ante Obradoiro. ... El dominicano anotó 30 puntos, con un acierto total en el tiro libre (12/12) y un 4/7 en triples. El escolta finalizó como el 'MVP' absoluto con un 36 de valoración, un rendimiento que elevó a los suyos hasta la victoria (82-87) en una cancha difícil.

