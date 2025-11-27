El rojinegro Costa y el granadino Cárdenas debutan en partido oficial con la selección española

El nazarí Lluís Costa y el granadino Álvaro Cárdenas realizaron su debut en partido oficial con la selección española en su triunfo ante Dinamarca (64- ... 74), partido inaugural de la fase de clasificación para el próximo Mundial.

Ambos arrancaron el encuentro desde el banquillo, pero no tardaron en entrar en la rotación de Chus Mateo, seleccionador que también firmó su primer partido con España. Cárdenas fue más protagonista, con 19 minutos en pista y cuatro asistencias para erigirse como un director de juego más que solvente. También sumó sus primeros seis puntos con el equipo nacional.

Por su parte, Costa fue menos de la partida, aunque coincidió bastantes minutos en la cancha con el base del Peristeri heleno. Anotó dos puntos en once minutos, consiguiendo además un rebote. Habrá que ver si goza de una mayor participación el domingo en la segunda jornada frente a la Georgia de Beka Burjanadze, su compañero en el Palacio de Deportes.

De la concentración también forma parte Arturo Ruiz, técnico ayudante de Ramón Díaz en el Covirán. Al igual que Pablo Pin con Sergio Scariolo, el malagueño recibió la llamada de Mateo en materia de apoyo para la presente ventana.

Resto de internacionales

El resto de internacionales rojinegros tuvieron una noche aciaga. Jovan Kljajic no pudo evitar la derrota de Montenegro ante Portugal (62-83). El escolta comandó a los suyos y destacó por encima del resto, aunque no tuvo su mejor noche. Firmó 11 puntos en 28 minutos disputados, con cuatro rebotes defensivos y cuatro asistencias. Unos guarismos que maquillaron su desacierto con el tiro (4/13 en tiros de campo, de los que 2/7 en triples).

Tampoco tuvo el día Beka Burjanadze con Georgia, que cayó derrotada frente a Ucrania por 79-92. El nazarí se empleó en defensa para acumular cinco rebotes, pero se le hizo de noche en ataque. No acertó en ninguno de sus cuatro lanzamientos, uno de dos y otros tres por fuera del perímetro en sus 19 minutos de juego. El ala únicamente logró elevar su puntuación hasta los dos gracias a dos tiros libres. Muy pobre.

Este viernes será el turno de Elias Valtonen, que se empleará con la selección de Finlandia a las 18.00 horas ante Hungría. Una hora más tarde, a las 19 horas, dará comienzo el encuentro entre la Croacia de Luka Bozic y Chipre. De madrugada, Travis Munnings saltará a escena con Bahamas ante el combinado canadiense, sobre las 02.40 horas en territorio peninsular.