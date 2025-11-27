Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cárdenas, con el 'uno'; Costa, con el 'quince'; y Ruiz, antes del partido. R. I.

El rojinegro Costa y el granadino Cárdenas debutan en partido oficial con la selección española

Ambos bases participan en la jornada inaugural de la clasificación para el próximo Mundial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:50

El nazarí Lluís Costa y el granadino Álvaro Cárdenas realizaron su debut en partido oficial con la selección española en su triunfo ante Dinamarca (64- ... 74), partido inaugural de la fase de clasificación para el próximo Mundial.

