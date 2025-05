Río Breogán, un verdugo clásico para el Covirán

Víctor M. Romero Miércoles, 14 de mayo 2025, 18:42 Comenta Compartir

El Río Breogán es un equipo que suele cruzarse con el Covirán y que le marca su destino. Los lucenses privaron a los granadinos del ascenso cuando la pandemia dejó fuera de combate al brillante equipo de Pablo Pin en la LEB Oro. A la siguiente campaña, el conjunto de Lugo volvió al Palacio de los Deportes. Pero mientras el Covirán se batía con el Estudiantes y el Girona de Marc Gasol para subir a la máxima categoría, los celestes disfrutaban de una enorme temporada, en la que lograron la clasificación para la Copa del Rey.

Casualidades de la vida. El evento copero fue en la cancha del Zaidín, donde el Breogán lo pasó en grande aunque perdiera en la eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid.

Así, Granada es una cancha talismán para el Breogán, apetecida, que le sonríe, pero no pueden decir lo mismo los nazaríes. Desde aquel gafe del coronavirus. Cuando todo lo tenía a favor para ascender a la Liga Endesa, aunque el pabellón estuviera vacío por la crisis sanitaria, el maleficio se cebó en sus jugadores, para que se contagiaran del virus el día crucial, con un Thomas Bropleh que no podía ni con las zapatillas, entre otros.

Luego volverían a verse las caras en la ACB. Y el Covirán se sacó la espina de aquel momento tan doloroso. Y ganó por 80-70, aunque la pasada temporada la formación rojinegra sufrió otro duro revés por parte se los lucenses. Una derrota que escoció mucho, por un punto: 84-85, y que ponía al Covirán contra las cuerdas, al filo del descenso, para dar oxígeno al rival directo, el propio Breogán, un resultado que a la larga fue determinante y perjudicó al Monbus Obradoiro, siendo el equipo de Compostela el descendido junto al Palencia por un triple empate y un solo punto de margen.

En esta ocasión, el Río Breogán, que ya privó al Covirán de la Liga Endesa, puede ser el verdugo que se la arrebate de forma matemática. Si los hombres que comanda Luis Casimiro ganan el sábado en el Palacio, el cuadro de Pablo Pin será equipo de Primera FEBla próxima campaña y acompañará así al ya descendido Leyma Coruña.

En Liga Endesa, el Covirán sucumbió por 99-67 en Lugo, aunque en el Palacio, el 22 de noviembre de 2022, se tomó la revancha de la LEB. 80-70. La clave del quinto triunfo en ese instante estuvo en la defensa. Pin valoró la energía, fuerza y nivel de compromiso de un Covirán muy agresivo, que robó balones y se cerró muy bien, que se empleó con dureza y esfuerzo físico, con ayudas y generosidad por parte del bloque nacional, desatado en su revancha con los lucenses de la final de LEB Oro de 2021.

En cambio, en la salida al Pazo dos Deportes, el Covirán sucumbió por 99-67, una paliza en toda regla con un Covirán mermado por las bajas por lesión de Felicio y Maye y sin apenas refuerzos todavía, apenas Mike Moore y Michael Caicedo, todavía sin Youssou Ndoye.

Oportunidad de oro perdida, fue el titular de la crónica del duelo siguiente entre ambos, en el Pazo. Que Sajus y Sergio García fueran determinantes resaltó la debilidad defensiva del Covirán, al que le pasó factura un pobre primer tiempo, en el que encajó 52 puntos, la más alta anotación de los lucenses hasta esa fecha. De ahí el enfado de Pablo Pin.

La sensación fue que el Covirán tenía mucho más talento y calidad que el Breogán, pero le faltó intensidad y concentración desde el inicio y hasta el tercer cuarto, cuando sí demostraron capacidad para ganar pero ya fue tarde. Una ocasión perdida decepcionante de abrir hueco con el descenso y de ahí que el Covirán se complicara la vida y, aunque fuera del descenso, tuviera la amenaza a la vista.

La plantilla nazarí no puso la energía suficiente un día clave y no quiere volver a caer en el mismo error. Todo lo hizo tarde. Como mandar balones a Cristiano Felicio a la pintura, muchos llegaron a los pies.

El mejor fue David Kramer y, sin embargo, no jugó los últimos minutos. Al menos hubo algo positivo como fue la reaparición de Lluís Costa, de los destacados junto al 'center' brasileño. El principal problema se centró en la defensa del bloqueo directo, sin saber frenar a los bases contrarios, por lo que Sergio García brilló.

Tampoco se aprovechó en Lugo el rebote ofensivo y los tiros libres estuvieron lejos del ochenta por ciento de media. Pin, en su responso, achacó el despiste a la falta de concentración. Al menos, maquilló para el 85-79, lo que sería importante para el desenlace final y el 'average' en el triple empate entre ambos y el Obradoiro.

El 84-85 anterior

El Covirán se puso en serio peligro y no pudo amarrar la permanencia en el Palacio al perder con el Breogán (84-85) en la cita de casa, aunque al menos no lo hizo por más de diez puntos y salvó el 'average'. A los tres últimos minutos se entró con apretado 75-77, pero una pérdida de Costa llevó al 75-81. El triple de Bamforth colocó el 78-81 y el de Kramer el posterior 84-85. Hubo opción al triunfo, pero de forma incomprensible no hicieron falta al Río para agotar el tiempo hasta un segundo y tres décimas.

El Covirán necesitaba igualar el estímulo que traía el Breogán, que se la jugaba en Granada, para que la motivación fuera idéntica, así como la lucha por cada balón y posesión. Pero estuvo atenazado por los nervios en un día fatal en el lanzamiento.

Y la última confrontación, la de esta campaña en el Pazo, deparó un varapalo granadino por 74-92. El Covirán sacó brillo en los últimos minutos a su gran triunfo, con una renta de 18 puntos que pensó que le serviría a la larga, pero no esperaba que el Breogán se alejase tanto del peligro y estuviera salvado con tanta antelación.

La formación de Pablo Pin se basó en la tripleta formada por un sensacional Scott Bamforth, que machacó a su exequipo con 6/12 en triples y 24 puntos, más Noua y Wiley, dominadores bajo tabla. El resto también cumplió, con Valtonen destacado pese a las faltas.