Ricky Rubio brilla en Granada como director de orquesta pese a su suplencia inicial
El base concluyó Concluyó con un 30 de valoración, la mejor nota del conjunto visitante y tan solo tres puntos menos que el rojinegro Luka Bozic
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:20
Ricky Rubio arrancó su vuelta a Granada como suplente en el Joventut Badalona, pero cuajó una exhibición que revela su retorno también al máximo nivel. ... El base brilló como director de orquesta, liderando la acción y haciendo jugar a sus compañeros con buenas e inteligentes decisiones.
Concluyó con un 30 de valoración, la mejor nota del conjunto visitante –tan solo tres puntos menos que el rojinegro Luka Bozic–. A ello contribuyeron los 18 puntos que anotó en escasos 19 minutos disputados, el máximo registro de la Penya. Mostró un 74% de acierto en lanzamientos de dos, así como un 100% en tiros libres. Cuatro asistencias, tres rebotes y tres robos redondearon su jornada.
El cuadro de Daniel Miret encontró claridad en ataque y ayudas en defensa con el buen hacer del badalonés, el visitante que más faltas recibió (siete). Con 34 años, el mejor Ricky está de vuelta en la ACB.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión