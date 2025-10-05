Ricky Rubio brilla en Granada como director de orquesta pese a su suplencia inicial

Ricky Rubio arrancó su vuelta a Granada como suplente en el Joventut Badalona, pero cuajó una exhibición que revela su retorno también al máximo nivel. ... El base brilló como director de orquesta, liderando la acción y haciendo jugar a sus compañeros con buenas e inteligentes decisiones.

Concluyó con un 30 de valoración, la mejor nota del conjunto visitante –tan solo tres puntos menos que el rojinegro Luka Bozic–. A ello contribuyeron los 18 puntos que anotó en escasos 19 minutos disputados, el máximo registro de la Penya. Mostró un 74% de acierto en lanzamientos de dos, así como un 100% en tiros libres. Cuatro asistencias, tres rebotes y tres robos redondearon su jornada.

El cuadro de Daniel Miret encontró claridad en ataque y ayudas en defensa con el buen hacer del badalonés, el visitante que más faltas recibió (siete). Con 34 años, el mejor Ricky está de vuelta en la ACB.