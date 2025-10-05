Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ricky Rubio conduce el balón en el Palacio de Deportes con el Joventut Badalona. J. M. Baldomero
Análisis

Ricky Rubio brilla en Granada como director de orquesta pese a su suplencia inicial

El base concluyó Concluyó con un 30 de valoración, la mejor nota del conjunto visitante y tan solo tres puntos menos que el rojinegro Luka Bozic

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:20

Comenta

Ricky Rubio arrancó su vuelta a Granada como suplente en el Joventut Badalona, pero cuajó una exhibición que revela su retorno también al máximo nivel. ... El base brilló como director de orquesta, liderando la acción y haciendo jugar a sus compañeros con buenas e inteligentes decisiones.

