Reválida por la permanencia para el Covirán frente al Zaragoza

El Covirán tendrá una gran reválida este sábado, a partir de las 20 horas, en el Palacio de los Deportes, con la visita del Casademont ... Zaragoza. Los granadinos necesitan el triunfo con urgencia para igualar a los maños en la clasificación y que no se les despeguen, lo que ocurrirá en caso derrota, en la lucha por la permanencia, que pronto se puede quedar reducida y con los granadinos y el San Pablo Burgos en serio peligro de descenso.

La formación nazarí quiere tirar de los antecedentes, que traen cinco éxitos consecutivos sobre este mismo adversario, que se les da bien en la máxima categoría, pero al que se midieron en diferentes situaciones. Ahora, los dos se siente obligados a no fallar, lo que da mayor relevancia al choque.

El Covirán afrontará el reto con dos caras nuevas en la plantilla, el alero francés William Howard y el 'center' ghanés Amida Brimah, dos expertos conocedores de la ACB, más el segundo, que relevan con sus fichas a las bajas sufridas por lesión en la 'ventana FIBA': Elias Valtonen y Jovan Kljajic, ausencias de larga duración. Ramón Díaz avisó sobre que quizá las incorporaciones disponga de algunos minutos, aunque es pronto y Howard ni está en forma. Su paso por Joventut y Girona fue efímero, mientras Brimah llega con más ritmo, procedente del Estudiantes de Primera FEB y tras haber vestido la camiseta del Valencia y Manresa.

Ramón Díaz anticipó que el parón, salvo el duro contratiempo de los lesionados, se tomó «con poca calma. Estoy bien, pero tuvimos reposo solo viernes, sábado y domingo, para limpiar y desconectar mentalmente, aunque con el 'scouting' y tiempo de sobra para preparar muy bien el partido de este sábado contra el Zaragoza. Estoy muy tranquilo por el grupo de trabajo tan excepcional que hay, y por los jugadores, porque creen en lo que hacemos. Es una plantilla fácil de llevar, solo nos falta ese puntito de alguna victoria más».

Un muro en la zona

El Zaragoza cuenta con la novedad de Kalifha Koumadje, que será así el nuevo 'techo' de la ACB gracias a sus 224 centímetros de altura. El Casademont lo define como «un jugador que aportará rebote e intimidación en la pintura. Koumadje es uno de esos jugadores que condiciona el ataque rival, y sumará otro nombre importante a la lista de los que participan sin complejos por encima del aro».

Jesús Ramírez, el técnico, profundizó en que «es especial, diferente, nos aporta una herramienta distinta. No está en ritmo de 5 contra 5, como es normal, pero sí está en buena forma gracias al trabajo individual. Ahora tenemos que intentar meterlo en la dinámica, porque el pequeño impacto que tuvo en los entrenamientos fue positivo».

El entrenador admitió que la intención con este fichaje es tener «más presencia defensiva» y «más finalización dentro de la zona». «Sigo confiando en los jugadores que tenemos, pero ya tenemos más herramientas», agregó.

De baja está el turco Sadik Emir Kabaca, que de nuevo tuvo que pasar por el quirófano, para realizarle un injerto óseo en un dedo que se aplastó en el gimnasio en septiembre, por lo que ni siquiera pudo estrenar la camiseta zaragozana. Marco Spissu se llevó un golpe sin consecuencias. El resto de la plantilla del Casademont estará 'fresca' para la cita de Granada.

Santi Yusta comentó que «estamos en el buen camino a pesar de las derrotas que llevamos, tenemos confianza en lo que estamos haciendo, porque creo que estamos haciéndolo bien y eso nos va a ayudar a futuro. Al equipo le faltan pequeños detalles en los últimos compases del partido para evitar errores tontos. Un par de pérdidas o un par de tiros fallados y el equipo baja un poco. Entonces, tenemos que intentar que esos bajones sean los menos posibles y, las veces en las que el equipo está arriba, intentar mantenerlas lo máximo posible».

No marchan bien los maños en la Liga Endesa, que perdieron los nervios de forma reciente, con técnicas a Santi Yusta y Bell-Haynes frente al Tenerife (76-84). Cayeron en Badalona (89-86) y Bilbao (106-75), pero ganaron en Burgos (89-102). Están presionados porque sus expecativas eran altas y no la lucha por abajo.

El miércoles recibirán al Peristeri, con el granadino Álvaro Cárdenas en sus filas, en la Copa Europea de la FIBA, pero la prioridad es el Covirán porque luego van el domingo al Roig Arena. En Zaragoza ven la cita nazarí como una auténtica final también.