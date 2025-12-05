Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluís Costa inicia una contra en el partido contra el Valencia. José Miguel Baldomero
Cita clave en el Palacio

Reválida por la permanencia para el Covirán frente al Zaragoza

El equipo de Ramón Díaz pierde dos piezas rodadas y suma otras dos inciertas en un compromiso vital

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:27

Comenta

El Covirán tendrá una gran reválida este sábado, a partir de las 20 horas, en el Palacio de los Deportes, con la visita del Casademont ... Zaragoza. Los granadinos necesitan el triunfo con urgencia para igualar a los maños en la clasificación y que no se les despeguen, lo que ocurrirá en caso derrota, en la lucha por la permanencia, que pronto se puede quedar reducida y con los granadinos y el San Pablo Burgos en serio peligro de descenso.

