El Covirán se descuelga junto al San Pablo Burgos, a dos victorias de la salvación

Víctor M. Romero Granada Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:12

La novena jornada de la Liga Endesa deparó las derrotas del Covirán y el San Pablo Burgos, lo que les dejó anclados en la zona ... de descenso y ya más lejos de la salvación. La victoria del Casademont Zaragoza en el Palacio fue clave para la parte baja de la competición, dado que impulsó a los maños a las tres victorias, mientras que granadinos y burgaleses se quedan con un solo triunfo, a dos de eludir el descenso. El San Pablo Burgos se vio superado en todo momento por un potente UCAM Murcia, que le dominó con claridad (88-110), sin que diera de momento resultado el refuerzo del pívot Ethan Happ, procedente del Valencia.

En Granada sí tuvo impacto para el Zaragoza la presencia del gigante de 2,24 Khalifa Koumadje, mientras que William Howard y Amida Brimah apenas aportaron. El Manresa también se quedó con tres éxitos, al perder en Badalona, mientras que el Andorra, próximo rival granadino, está igual al caer con estrépito en el Palau con el Barcelona. Y el Gran Canaria, tras caer en Miribilla, Por arriba, destacó el triunfo del Real Madrid en Tenerife, por un solo punto, como el de Unicaja en Lérida. Y el del Valencia en Vitoria por dos, en canasta de Kameron Taylor en el último segundo. El Girona, por su parte, igualó a cuatro victorias al Breogán al superarle en Fontajau.

