Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Happ, del Burgos, intenta frenar a Sant-Roos, del Murcia. ACB Photo
Resumen ACB

El Covirán se descuelga junto al San Pablo Burgos, a dos victorias de la salvación

El Andorra marca la frontera, en compañía de Baxi Manresa, Gran Canaria y Zaragoza

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:12

Comenta

La novena jornada de la Liga Endesa deparó las derrotas del Covirán y el San Pablo Burgos, lo que les dejó anclados en la zona ... de descenso y ya más lejos de la salvación. La victoria del Casademont Zaragoza en el Palacio fue clave para la parte baja de la competición, dado que impulsó a los maños a las tres victorias, mientras que granadinos y burgaleses se quedan con un solo triunfo, a dos de eludir el descenso. El San Pablo Burgos se vio superado en todo momento por un potente UCAM Murcia, que le dominó con claridad (88-110), sin que diera de momento resultado el refuerzo del pívot Ethan Happ, procedente del Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  8. 8

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  9. 9

    Luca Zidane revive sus fantasma
  10. 10

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán se descuelga junto al San Pablo Burgos, a dos victorias de la salvación

El Covirán se descuelga junto al San Pablo Burgos, a dos victorias de la salvación