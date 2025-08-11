Recta final al 'culebrón' del Baloncesto Sevilla: hoy habrá auto sobre la cautelar

Ese particular cuento de nunca acabar que está siendo el verano baloncestístico y la lucha del Baloncesto Sevilla –antiguo Betis– por disputar la próxima edición ... de la Liga Endesa podría tener hoy su penúltimo, si no último, episodio. El club sevillano y su particularísimo presidente, Pedro Fernández, conocerán hoy el veredicto del Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Barcelona, que ha de resolver a favor o en contra de la concesión de medidas cautelares a la entidad hispalense una vez celebrada, el pasado viernes, la vista en dicho tribunal. Si el Baloncesto Sevilla consigue su objetivo, la ACBse verá obligada a inscribirlo y se derivará en una Liga Endesa con 19 equipos. De no ser así, la competición mantendrá su formato habitual con 18 participantes y el histórico club se encaminará hacia su disolución, toda vez que, en lo que parece un órdago a la grande, Fernández decidió no inscribir al equipo tampoco en una Primera FEB que ya sabe que el próximo curso tendrá 17 equipos.

Aunque las partes esperaban en principio el auto para el día de ayer, el juez instructor dilató finalmente su decisión 24 horas más. Se llega a esta situación tras la demanda interpuesta por el Baloncesto Sevilla contra la ACBel 28 de julio, después de que la asociación denegara su inscripción –y cursara por tanto invitación al Covirán Granada como reemplazo– cuatro días antes en su asamblea general. La asociación tomó tal decisión tras concluir que el club presidido por Fernández no había superado la necesaria auditoría al incumplir buena parte de los requisitos administrativos imprescindibles, así como no había pagado en plazo –antes del 15 de julio a las 23.59 horas– la primera cuota del valor de participación.

Derecho deportivo

Desde la óptica de la ACBy de los clubes que la componen, el club sevillano se quedó muy lejos de cumplir con los mínimos para formar parte de la competición. Por ello, la única baza de Fernández para que el juez le conceda la cautelar es aferrarse al derecho deportivo que, ciertamente, su equipo se ganó en la cancha al imponerse en la 'Final Four' de la Primera FEB.

Hoy, por tanto, se sabrá si la próxima Liga Endesa será de 18 o 19 equipos. Tras ello, se activará el proceso para conocer el calendario, que aún tardará unos días, sea cual sea el escenario. El 'culebrón' del verano toca a su fin. Ya tocaba, tras semanas llenas de faroles y cartas marcadas.