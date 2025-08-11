Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, antiguo Betis. JUAN FLORES (ABC Sevilla)
Liga Endesa

Recta final al 'culebrón' del Baloncesto Sevilla: hoy habrá auto sobre la cautelar

El Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Barcelona decidirá hoy si la próxima Liga Endesa la disputan 18 o 19 equipos

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:35

Ese particular cuento de nunca acabar que está siendo el verano baloncestístico y la lucha del Baloncesto Sevilla –antiguo Betis– por disputar la próxima edición ... de la Liga Endesa podría tener hoy su penúltimo, si no último, episodio. El club sevillano y su particularísimo presidente, Pedro Fernández, conocerán hoy el veredicto del Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Barcelona, que ha de resolver a favor o en contra de la concesión de medidas cautelares a la entidad hispalense una vez celebrada, el pasado viernes, la vista en dicho tribunal. Si el Baloncesto Sevilla consigue su objetivo, la ACBse verá obligada a inscribirlo y se derivará en una Liga Endesa con 19 equipos. De no ser así, la competición mantendrá su formato habitual con 18 participantes y el histórico club se encaminará hacia su disolución, toda vez que, en lo que parece un órdago a la grande, Fernández decidió no inscribir al equipo tampoco en una Primera FEB que ya sabe que el próximo curso tendrá 17 equipos.

