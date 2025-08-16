Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen, en el centro, jugará el Eurobasket con Finlandia. Pepe Marín
Pretemporada del Covirán

Los reconocimientos médicos darán paso a la preparación

Liga Endesa ·

Munnings, Valtonen, Burjanadze y Kljajic tardarán en sumarse al grupo por sus citas de selecciones, más el escolta por fichar

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:01

Este lunes arranca el Covirán con los primeros reconocimientos médicos a la nueva plantilla rojinegra, algunos de los cuales se llevarán a cabo también durante el martes. Tras los controles médicos, la primera toma de contacto del grupo con el entrenador Ramón Díaz será el miércoles 20, mientras que para el jueves está programada la primera sesión de entrenamiento del Covirán, para lo que será la cuarta temporada en la Liga Endesa del equipo granadino. Así, la mayoría de los jugadores llegan a Granada durante estos días, ya lo hicieron de forma escalonada, aunque algunos llevan tiempo en la ciudad y pasaron gran parte del verano aquí, como Jonathan Rousselle y Pere Tomàs.

La plantilla granadina, no obstante, contará con ocho de las trece fichas, debido a que cuatro jugadores tienen compromisos con sus selecciones, tanto para el Eurobasket como para la AmeriCup. Son los casos de Elias Valtonen, con la anfitriona Finlandia en el torneo europeo, Beqa Burjanadze, que será adversario de España al formar parte de Georgia, el rival contra el que debutará en la competición continental el conjunto de Sergio Scariolo, y Jovan Kljajic, que figura en las filas de Montenegro.

A ellos se suma Travis Munnings, que competirá con Bahamas en el campeonato americano que organiza la FIBA. A estos cuatro se suma un quinto jugador que todavía es una incógnita, se trata del escolta extracomunitario que será la guinda al proyecto. Su nombre no ha trascendido todavía, ni tampoco el del ayudante de Ramón Díaz, que por lo visto es un técnico vinculado al granadino en su ciclo en el baloncesto americano.

El Eurobasket se disputará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre, por lo que tardará en completarse el conjunto y Díaz tirará del filial de la Liga U.

