El Real Madrid recibe al Zalgiris con mucha necesidad

V. M. R. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Real Madrid, próximo rival del Covirán en la Liga Endesa, este sábado desde las 18 horas, en el Palacio de los Deportes, tiene una ... cita importante frente a una de las grandes revelaciones de la Euroliga, el Zalgiris de Kaunas. Los blancos necesitan el triunfo para no descolgarse ni perder comba de cara a la clasificación directa, dado que están con 5/6, lejos de los lituanos (7/4) y mucho más de la cabeza, que comparten Hapoel y Estrella Roja. El crédito de Sergio Scariolo en Europa estará en juego este jueves (20.45 horas).

El Zalgiris Kaunas será un rival peligroso gracias a que sus jugadores fundamentales están en un buen momento de forma, como son Sylvain Francisco, MVP de la competición continental por excelencia en el mes de octubre, y que promedia 14,9 puntos y 6,6 asistencias por partido, liderando el juego ofensivo del equipo. También Moses Wright es uno de los principales referentes en la zona, con 12,6 puntos y 6,4 rebotes, además de un 63% en tiros de campo. Y sin olvidar a Azuolas Tubelis, que aporta 4,1 rebotes y un 59% en tiros de campo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión