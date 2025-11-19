Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Scariolo, en tensión. Efe
Rival del Covirán

El Real Madrid recibe al Zalgiris con mucha necesidad

Los blancos afrontan un duro compromiso contra el Zalgiris en la Euroliga con las primeras críticas a Scariolo

V. M. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

El Real Madrid, próximo rival del Covirán en la Liga Endesa, este sábado desde las 18 horas, en el Palacio de los Deportes, tiene una ... cita importante frente a una de las grandes revelaciones de la Euroliga, el Zalgiris de Kaunas. Los blancos necesitan el triunfo para no descolgarse ni perder comba de cara a la clasificación directa, dado que están con 5/6, lejos de los lituanos (7/4) y mucho más de la cabeza, que comparten Hapoel y Estrella Roja. El crédito de Sergio Scariolo en Europa estará en juego este jueves (20.45 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  2. 2 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  7. 7

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  8. 8

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  9. 9 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  10. 10 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Madrid recibe al Zalgiris con mucha necesidad

El Real Madrid recibe al Zalgiris con mucha necesidad