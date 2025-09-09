Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Teemu Rannikko, exjugador del CB Granada, ahora con Finlandia. J. M. P.

Ex del CB Granada

Rannikko, otro viejo conocido en la 'manada de lobos'

Forma parte del cuerpo técnico de la Finlandia de Valtonen

Jose Manuel Puertas

Riga (Letonia)

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05

«El último que anota es el mejor momento para estar como jugador: tres segundos en el reloj, el balón en tus manos y metes ... un triple. Se pudo ver en su cara lo que disfrutó cuando ese tiro entró». Testigo privilegiado de la descomunal exhibición de Elias Valtonen, la voz ronca de Teemu Rannikko desvela el castigo al que sometió a sus cuerdas vocales en un partido intensísimo y una celebración posteriormente que, probablemente, no le fue a la zaga. El exjugador del CB Granada en el curso 2009/10, el último con cierta normalidad deportiva de un club al que los problemas económicos ya le asomaban, forma parte del cuerpo técnico de Lassi Tuovi en el Eurobasket. «Es algo muy grande para nosotros: ganar a Serbia y estar por segundo Eurobasket consecutivo entre los ocho mejores», concede, antes de ponerse de nuevo el traje. «Es un partido y hay que pensar en el siguiente, aunque eso no quita para que estemos orgullosos».

