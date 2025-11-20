Ramón Díaz utiliza tres 'pequeños' sin Lluís Costa

La séptima jornada de la Liga Endesa reveló algunas novedades tácticas en el Covirán. De salida, Ramón Díaz quiso y logró mucha intensidad defensiva en ... los nazaríes, para que no se repitieran los despistes de Manresa, Lérida o Lugo. No obstante, no pudo evitar la gran pájara del tercer cuarto, con un 17-0 encajado que costó el partido.

Otra desconexión general del Covirán, como le pasó en el Pazo dos Deportes, aunque el Río Breogán se aprovechó entonces en el primer cuarto, donde los rojinegros encajaron 38 puntos.

Esta vez Díaz respondió sobre la marcha a Moncho Fernández. El Girona empezó con dos bases en su quinteto inicial: Livingston y Needham, más Busquets y los pívots Juan Fernández y Geben, por lo que el Covirán alineó a Costa y Kljajic, en lugar de Thomas, para contrarrestar así a los manejadores de balón locales, los dos junto a Valtonen, Bozic y Babatunde, que ostenta el privilegio de 'center' titular y desplaza a Hankins al banquillo.

Thomas relevó más tarde a Valtonen, por lo que el técnico nazarí dispuso en el parqué a tres bajitos: Rousselle y Kljajic acompañaron a Matt. Buscó generar pases y frenar a los energéticos y dinámicos exteriores del Girona. Y el primer tiempo gozó de unos porcentajes de tiro envidiables, del 56% en tiros de tres (5/9) y 50% de dos, mientras el rival iba por un 20% de triple: 4/20. Más tarde decayeron por el colapso ofensivo. Y Díaz probó de todo, como la defensa zonal tras enceste, cambios atrás, pero Otis Livingston acabó por leerla, con la ayuda de Iyán González.