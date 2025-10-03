Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cuerpo técnico del primer equipo del Covirán posa sonriente en el Palacio. Ariel C. Rojas

Covirán Granada

Ramón Díaz toma las riendas del banquillo en el año I tras Pablo Pin

La llegada del entrenador granadino 'americaniza' el cuerpo técnico con Derrick Allen como principal alta

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:14

La incorporación de Ramón Díaz al banquillo del Covirán, por Pablo Pin, resulta un cambio menos traumático de lo que podría haber sido, seguramente, la ... marcha de Pin Tamayo tras trece temporadas en el club, desde su fundación. Díaz está considerado también un hombre de la casa, de la tierra, de la entidad, donde se formó como jugador y técnico, por lo que mantiene la filosofía en la dirección del sello Pin, toda una leyenda para el baloncesto local pese a su juventud y amplio futuro, horizonte que se le abre en el Baskonia. Será adversario nazarí como segundo entrenador esta misma campaña.

