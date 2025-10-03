Ramón Díaz toma las riendas del banquillo en el año I tras Pablo Pin

La incorporación de Ramón Díaz al banquillo del Covirán, por Pablo Pin, resulta un cambio menos traumático de lo que podría haber sido, seguramente, la ... marcha de Pin Tamayo tras trece temporadas en el club, desde su fundación. Díaz está considerado también un hombre de la casa, de la tierra, de la entidad, donde se formó como jugador y técnico, por lo que mantiene la filosofía en la dirección del sello Pin, toda una leyenda para el baloncesto local pese a su juventud y amplio futuro, horizonte que se le abre en el Baskonia. Será adversario nazarí como segundo entrenador esta misma campaña.

Eso sí, la década de Ramón Díaz por el básquet americano aporta muchas novedades de ese baloncesto al más puro estilo NBA, métodos que utilizó en México junto a Sergio Valdeolmillos y en la G League, incluso en las selecciones de formación de Canadá. De más allá del charco trajo a la principal novedad en el cuerpo técnico, el estadounidense Derrick Allen, con el que ya trabajó en Capitanes de Ciudad de México. Es el único cambio ostensible, porque Díaz ha conservado a casi todos los mismos miembros del 'staff', salvo al entonces sempiterno segundo Alberto Fernández, el querido 'Zamo'. Además de Allen, otra modificación afecta al italiano Andrea Pecile, que regresa a la cantera para seguir con los fundamentos técnicos de los jóvenes, y de paso buscar talentos y potenciar el filial de la Liga U22 de nueva creación. Su lugar en el primer equipo lo ocupa ahora Juanra Ruiz.

Así, el cuerpo técnico lo comanda Ramón Díaz, con Arturo Ruiz esta vez como segundo entrenador y más directo, encargado de la defensa en los partidos; Derrick Allen, del ataque; Alberto Puertas, que asume también la logística; y Juan Rafael Ruiz, todos ellos entrenadores ayudantes. Juanra también es coordinador de base. David García asume la edición de vídeo; Sergio Sánchez 'Pinzas', la preparación física, con Alberto Cuello y, otra novedad, Pedro Sánchez, de fisioterapeutas. El exjugador ocupa la vacante de Manu Muñoz, que se marchó en compañía de David Urbano al Real Madrid. Sergio Scariolo 'tiró' del granadino Urbano desde la selección, sin reparar en que pertenecía al Barça, en un 'caso Figo' del mundo de los 'fisios'.

El filial Stellantis & You Granada estará dirigido por Samu Gómez, con Andrea Pecile y Daniel Moyano de ayudantes. Ya conoce su calendario en la Liga U22. Los rojinegros debutarán ante el Amara Lleida y recibirán al UCAM Murcia en su primer partido como local.

Organigrama directivo

El organigrama del club granadino está presidido en el plano directivo por Óscar Fernández-Arenas, con Javier Molina de vicepresidente. Fernando Bailón ejerce de secretario y Carlos Díaz, de vicepresidente de marketing. La directora general es Esther Rodríguez y Pablo García figura como asesor o consejero de Fernández-Arenas, adjunto a la presidencia, el que fuera director deportivo, puesto que recae en otro ex jugador nazarí como es Eloy Almazán, para ejercer el cargo de forma plena. David Fernández es el asesor jurídico; Juanra Ruiz, el coordinador de base, función en la que empezó Fernández-Arenas en el Fundacion CB Granada; Jorge Ruiz, jefe de prensa; Alejandro Villa, responsable de desarrollo tecnológico; Vicente Albero, de mantenimiento; y Luis González, de administración. Por último, Pablo Hernández sigue de médico desde que relevara a Pepe Moreno y al histórico Fermín Rodríguez, ambos disfrutan de los partidos desde la grada. Se echa de menos a Manolo Cueto, impulsor del proyecto desde la cuna del pabellón Veleta.