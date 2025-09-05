Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador del Covirán Ramón Díaz da una breve charla a sus jugadores y ayudantes técnicos en la primera cita de la pretemporada en el Palacio de los Deportes. Ariel C. Rojas

Ramón Díaz renuncia a Canadá para concentrarse en el Covirán y la ACB

Al entrenador granadino le ofreció la federación canadiense llevar de forma interina su equipo absoluto en noviembre

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:49

El nuevo entrenador del Covirán Ramón Díaz, que ha relevado en el banquillo a su compañero y amigo Pablo Pin, quiere echar raíces en el ... club nazarí. Le costó mucho tomar la decisión de decantarse por asumir la dirección técnica del equipo granadino, justo en el momento que Pin optó por marcharse y dejó una vacante y un vacío difícil de cubrir, tras trece temporadas y desde el origen de la fundación de la entidad local, para Óscar Fernández-Arenas.

