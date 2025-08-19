Ramón Díaz: «La meta será sumar doce victorias lo antes posible»

Víctor M. Romero Martes, 19 de agosto 2025, 18:37 Comenta Compartir

El entrenador del Covirán, Ramón Díaz, dio sus impresiones sobre el calendario oficial de la Liga Endesa, al manifestar que «vamos a debutar en casa el 4 o el 5 de octubre contra el Joventut de Ricky Rubio, que vuelve a jugar en la ACB. Creo que va a ser un partido muy emotivo para todos, y espero que podamos conseguir ese día la primera victoria de esta nueva etapa del Covirán».

Díaz aclara que «yo soy partidario de no pensar mucho en los rivales, en el orden de enfrentamientos me refiero. Está claro cuál es el objetivo, es intentar sacar adelante doce victorias, sea cual sea el rival, y cuanto antes. El mensaje será ir día a día, partido a partido, sin mirar más lejos. No tenemos que pensar en cuáles van a ser los partidos clave, porque luego pueden ser otros, sino que tenemos que pensar en sumar el máximo número de victorias, y pronto, para intentar conseguir nuestro objetivo. Invito a los aficionados a que nos ayuden en el Palacio y lo vivan con la misma ilusión y motivación que existe en el club».