Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón Díaz, entrenador del Covirán. Capitanes Ciudad de México
Pretemporada del Covirán

Ramón Díaz: «La meta será sumar doce victorias lo antes posible»

Liga Endesa ·

El entrenador granadino estima que el calendario no importa mucho y que espera empezar con triunfo sobre el Joventut

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 19 de agosto 2025, 18:37

El entrenador del Covirán, Ramón Díaz, dio sus impresiones sobre el calendario oficial de la Liga Endesa, al manifestar que «vamos a debutar en casa el 4 o el 5 de octubre contra el Joventut de Ricky Rubio, que vuelve a jugar en la ACB. Creo que va a ser un partido muy emotivo para todos, y espero que podamos conseguir ese día la primera victoria de esta nueva etapa del Covirán».

Díaz aclara que «yo soy partidario de no pensar mucho en los rivales, en el orden de enfrentamientos me refiero. Está claro cuál es el objetivo, es intentar sacar adelante doce victorias, sea cual sea el rival, y cuanto antes. El mensaje será ir día a día, partido a partido, sin mirar más lejos. No tenemos que pensar en cuáles van a ser los partidos clave, porque luego pueden ser otros, sino que tenemos que pensar en sumar el máximo número de victorias, y pronto, para intentar conseguir nuestro objetivo. Invito a los aficionados a que nos ayuden en el Palacio y lo vivan con la misma ilusión y motivación que existe en el club».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mata a su cuñado con una escopeta y luego se suicida en Arenas del Rey
  2. 2

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  6. 6 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  7. 7

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  8. 8

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  9. 9 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  10. 10 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ramón Díaz: «La meta será sumar doce victorias lo antes posible»

Ramón Díaz: «La meta será sumar doce victorias lo antes posible»