Ramón Díaz mentaliza a Speight para que sea «más agresivo»

Víctor M. Romero Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:41 Comenta Compartir

De los trece jugadores de la plantilla del Covirán, el entrenador Ramón Díaz esperaba que cuatro de ellos se pusieran en forma En plena pretemporada se refirió al 'center' Zach Hankins y al ala-pívot Luka Bozic, a los que observó lentos y faltos de forma.

Díaz hasta señaló al estadounidense, que ha despertado con la competición liguera, al que se le vio mucho más intenso y aguerrido, tanto frente al Joventut como ante el Baxi Manresa, donde fue un coloso con los rebotes.

También Luka Bozic se puso rápido las pilas, siendo el mejor nazarí ante los de Badalona. El croata preocupó menos por su conocimiento de la Liga Endesa, mientras Hankins es debutante pero trajo nivel tras haber pasado por la Euroliga.

Pero hay dos exteriores del Covirán que han sido señalados con más fuerza, el base Micah Speight y el alero Travis Munnings. Hace falta paciencia con dos novatos en la máxima categoría española, pero su respuesta es muy baja hasta la fecha.

De Munnings se espera una mejor defensa, porque tiene físico para ello, además de que está negado en el tiro. Su papel es secundario como relevo de Elias Valtonen. En cambio, en Micah Speight las expectativas eran muy altas. También se le fichó para la Primera FEB y, al confirmarse la ACB, Díaz confió en él. Incluso dijo que iba a sorprender, en un caso parecido a Pantzar, adaptado a la perfección en Bilbao, procedente de la segunda división.

Confianza absoluta

Díaz aclaró en la preparación que el ser novato en ACB «puede ser la duda que mucha gente tiene, su adaptación. Yo en mi caso tengo cero dudas, las tenía antes de empezar la pretemporada, y después de entrenar, tenía menos todavía. Vuelvo a repetir, y lo digo claro, Micah va a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada, no solo en el Covirán sino en la ACB. La afición va a ver a un jugador muy bueno, que juega con un ritmo de juego altísimo en ambos lados de la cancha, y con un tiro excepcional de tres, pero que, a la misma vez, no es egoísta y puede pasar muy bien el balón». Esas primeras palabras

tan alentadoras contrastan con las últimas tras su actuación en el Nuevo Congost. Incluso se ha reunido con el base estadounidense esta misma semana para mentalizarle de cara a la visita del Baskonia, donde se topará con el MVP de la pasada jornada: Trent Forrest.

«Micah tiene que ser más agresivo, echo en falta esa agresividad que le vimos en pretemporada. Cuando jugamos con Matt Thomas, el 'uno' tiene que ser más generador, debe ser mejor jugador si quiere jugar en esta liga», sentenció Ramón Díaz. Valora su calidad pero le pide resultados. Paciencia, sí, pero ya menos.