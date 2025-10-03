Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jonathan Rousselle avanza con el balón en el partido de presentación contra el UCAM Murcia. José Miguel Baldomero
Debut en la Liga Endesa

Ramón Díaz: «Llegamos perfectos para lograr la primera victoria»

Jonathan Rousselle cree que el primer partido en casa «es especial», ve el duelo con Ricky Rubio «bonito» y espera «sufrir menos, como la afición»

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:32

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, manifestó que de cara al estreno liguero «el equipo está mucho mejor. La sensación es muy buena, estamos deseando ... de que llegue ya el domingo. No tenemos ningún lesionado, están todos los jugadores disponibles. Hemos hecho una semana estupenda de trabajo en líneas generales. Creo que tenemos todo visto, el plan de partido, físicamente estamos bien..., estamos con confianza y motivados. Llegamos perfectos para intentar conseguir la primera victoria, para ser el equipo competitivo que llevo diciendo que queremos ser durante toda la pretemporada. Tenemos esa ilusión con la que empezamos el primer día, estamos más que listos para el debut».

