Ramón Díaz: «Llegamos perfectos para lograr la primera victoria»

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, manifestó que de cara al estreno liguero «el equipo está mucho mejor. La sensación es muy buena, estamos deseando ... de que llegue ya el domingo. No tenemos ningún lesionado, están todos los jugadores disponibles. Hemos hecho una semana estupenda de trabajo en líneas generales. Creo que tenemos todo visto, el plan de partido, físicamente estamos bien..., estamos con confianza y motivados. Llegamos perfectos para intentar conseguir la primera victoria, para ser el equipo competitivo que llevo diciendo que queremos ser durante toda la pretemporada. Tenemos esa ilusión con la que empezamos el primer día, estamos más que listos para el debut».

En torno al rival, el Joventut, el técnico nazarí apuntó que «de es de los mejores equipos que hay este año en la ACB. Han confeccionado una plantilla aún más equilibrada y fuerte quizás que la de la temporada anterior. Donde cabe mencionar a Cameron Hunt, que es su anotador, el hombre sobre el que van a girar muchas de las jugadas que vamos a ver el domingo. Y después veo que tienen una de las tres mejores parejas de la competición de 'uno' y 'cinco'. Porque destacan los tres bases y los dos 'centers', no solo un 'uno' y un 'cinco'. Y está claro que su juego va a ir en torno a esos jugadores, con Tomic y Birgander por dentro, a los que intentaremos cansar y poner un intenso ritmo, para que lleguen agotados al final y le cueste más la toma de decisiones».

Rousselle, optimista

Jonathan Rousselle comentó que «estamos con ganas de que empiece ya la liga. La semana fue larga, necesaria pero larga. Ya estamos contando los días para empezar, hemos trabajado duro desde agosto para este momento. Hay muchas ganas de que empiece y de jugar un partido 'de verdad', con todo lo que significa». El base ve al equipo «bastante bien. A esta altura de la temporada es difícil estar al 100%, pero ningún equipo lo está y nosotros tampoco. Además, sabemos la situación de que hay muchos nuevos jugadores. Algunos que nunca han jugado en la ACB y, también, un nuevo entrenador. Necesitamos un poco de más de tiempo. El Joventut tampoco llega al 100%. El objetivo por eso es estar lo más cerca posible y minimizar los errores».

Su duelo con Ricky Rubio lo afronta «como algo que seguro que es bonito. Le tengo muchísimo respeto. Durante 40 minutos voy a darlo todo y como si fuera contra cualquier base, es lo necesario y seguramente que él va a hacer lo mismo. Me enfrenté a él en cadete hace 20 años, no sé si se acordará de mí, pero será algo bonito. En general, el baloncesto necesita jugadores así. Estoy muy contento por su vuelta».

Su mensaje para el aficionado es que «sigan apoyándonos en las buenas y en las malas. Y seguro que están esperando sufrir menos en esta campaña, como nosotros. Por eso estamos trabajando cada día muy fuerte. La idea, la que me gusta, es que estemos tranquilos. Porque un primer partido en casa es algo muy especial, hay que controlar los nervios del estreno».