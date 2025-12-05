Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz muestra tensión en un partido de la Liga Endesa. José Miguel Baldomero
Visita del Casademont Zaragoza

Ramón Díaz: «Tuvimos la habilidad de cambiar el chip»

«Howard es un gran fichaje y nos ayudará a corto plazo y Brimah aportará el impacto atrás que no teníamos», opina el entrenador del Covirán

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, se centró en las variaciones en la plantilla tras las lesiones de Valtonen y Kljajic, que dejan su sitio ... a dos altas, como son William Howard y Amida Brimah. «Estoy jodido por ellos, por el aspecto personal. Elias me dijo que no puede ayudarnos..., mi mensaje es de ánimo para que se recupere lo antes posible. La lesión de Jovan es menos grave, pero también estará un tiempo fuera, meses. Hemos tenido la habilidad de cambiar el chip rápido dentro de la cancha, sabemos qué tipo de grupo y equipo tenemos aquí, ha sido una semana con un gran trabajo y estamos listos para otra batalla pese a los contratiempos, les doy muchos ánimos a los dos».

