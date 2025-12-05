Ramón Díaz: «Tuvimos la habilidad de cambiar el chip»

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, se centró en las variaciones en la plantilla tras las lesiones de Valtonen y Kljajic, que dejan su sitio ... a dos altas, como son William Howard y Amida Brimah. «Estoy jodido por ellos, por el aspecto personal. Elias me dijo que no puede ayudarnos..., mi mensaje es de ánimo para que se recupere lo antes posible. La lesión de Jovan es menos grave, pero también estará un tiempo fuera, meses. Hemos tenido la habilidad de cambiar el chip rápido dentro de la cancha, sabemos qué tipo de grupo y equipo tenemos aquí, ha sido una semana con un gran trabajo y estamos listos para otra batalla pese a los contratiempos, les doy muchos ánimos a los dos».

En cuanto a las dos nuevas incorporaciones, abundó en que «lo primero es darle la enhorabuena al equipo de trabajo, a la dirección deportiva y el 'staff', hubo mucho trabajo, en la preparación del partido y en cómo gestionar las ausencias de dos jugadores importantes. William Howard es un gran fichaje, llega sin jugar desde abril por lesión, aunque nada de gravedad, y sin estar en forma. No esperemos que dé una gran talla, irá poco a poco sumándose a la dinámica del equipo, ayudará, pero a corto plazo, no muy inmediato, podrá generar y nos dará también corpulencia física en el perímetro, la de un 'tres' alto para varias posiciones».

Más tarde, dijo que «el caso de Amida a alguien le puede sorprender, lo estamos estudiando desde el verano y, aunque no se esperaba este refuerzo ahora, fue una oportunidad de mejorar una posición en la que estábamos bien, pero las condiciones económicas permitieron la operación, no podía dejar escapar la ocasión, porque teníamos la opción ahí. Y seguimos en el mercado para intentar, dentro de las posibilidades que existen, reforzarnos todavía más».

Interrogado por el exceso de 'cincos' en la plantilla, Díaz indicó que «estamos atentos al mercado, por si hay también alguna opción por Jovan, la de un jugador que nos pueda ayudar, pero no vamos a fichar por fichar, serán movimientos que nos mejoren lo que tenemos, y aquí contamos ya con muchos jugadores para competir bien, y siempre con los pies en el suelo».

Con Brimah el planteamiento interior podrá variar, a través de una rotación más corta y más descanso a Hankins quizá. Hay cuatro 'centers' con Babatunde y Aurrecoechea. «Buscamos versatilidad con los diferentes jugadores interiores. 'Tunde' es el perfil de grande defensivo, encontrando la perfección en esa tarea ahora mismo. Zach e Iván nos dan un poco de todo, talento ofensivo, rebote y defensa. Amida agregará lo que no teníamos, el impactar en defensa, cambiar tiros del rival, y en ataque juega por encima del aro, nos dará ese punto ante contrarios muy concretos».

Luego, el técnico nazarí explicó que «hablar de tiempo en las recuperaciones de Valtonen y Kljajic es muy atrevido. El objetivo con Elias es que vuelva a jugar esta temporada. 'Lo' de Jovan, que es una lesión muscular, sí que puede estar antes, aunque no puedo meter presión ni a ellos ni al área médica. Los próximos meses van a estar fuera, eso es lo único seguro».

En relación a los aspectos claves para batir al Casademont Zaragoza, detalló que «la idea es seguir la misma línea, hemos mejorado en las últimas jornadas, hay que jugar duros, muy físicos, tienen a Spissu, Yusta, Robinson Bell-Haynes..., gente de mucha calidad y talento. Debemos emplearnos con intensidad en defensa y, en ataque, encontrar buenas situaciones, leer bien el partido y competirlo desde el primer segundo al último».

Por último, advirtió que Howard y Brimah estarán preparados para debutar con el Covirán. «Van a estar los dos, aunque entrenarán un día y medio. Mi idea es que figuren entre los doce jugadores».