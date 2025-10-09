Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón Díaz dice que tiene «cero dudas» con su equipo. Pepe Marín

Ramón Díaz dice que tiene «cero dudas» con su equipo

El entrenador señala que el Covirán es nuevo y que para ganar y competir necesita «ir al 120 por cien»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:28

Comenta

Ramón Díaz tiene fe en su equipo de cara a la primera salida de la Liga Endesa a la difícil pista del Congost, donde se ... medirá al emergente Baxi Manresa. El entrenador admite que «era importante conseguir la primera victoria, muy importante, pero no por las dudas sobre el equipo, las que haya por fuera no me afectan .Para mí lo importante es que dentro del equipo, dentro del club, hay cero dudas en lo que estamos haciendo. Todo el mundo cree en el trabajo del día a día, en lo que queremos ser dentro de la cancha. Y ganemos o perdamos, esto no va a cambiar nada. Sabemos que es un trabajo a largo plazo, porque lo hemos hablado mucho durante toda la semana, se trata de un equipo muy nuevo, un equipo que va a necesitar, ojalá que poco, pero a lo mejor algo más de tiempo para ir cogiendo ritmo de competición. La derrota no va a cambiar ni nuestra ilusión, ni vamos a tener dudas por ello, porque podamos ganar o perder los primeros partidos. Sí es cierto que ganar el primer partido nos puede dar ese empujón que a lo mejor nos falta, para buscar solidez».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  5. 5

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  6. 6 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  7. 7

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  8. 8

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ramón Díaz dice que tiene «cero dudas» con su equipo

Ramón Díaz dice que tiene «cero dudas» con su equipo