Ramón Díaz, al frente del Covirán, cuenta con el apoyo de los aficionados. José Miguel Baldomero
Presentación en el Palacio

Ramón Díaz cree en su equipo y en la afición

Los seguidores granadinos responden a la llamada y aplauden, prueba inequívoca de que también confían en el nuevo equipo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:31

Desde media hora antes aproximadamente los seguidores granadinos empezaron a poblar las gradas del Palacio de los Deportes. Hubo muchas ganas por parte de los ... aficionados de contemplar en movimiento a sus nuevos jugadores, así como las evoluciones del equipo, todavía falto de la compenetración y el acoplamiento que da el tiempo, todo ello bajo las órdenes del granadino Ramón Díaz, un técnico que aporta métodos muy americanos y que ya se notan, tanto en la preparación como en los propios partidos.

