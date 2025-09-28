Ramón Díaz cree en su equipo y en la afición

Desde media hora antes aproximadamente los seguidores granadinos empezaron a poblar las gradas del Palacio de los Deportes. Hubo muchas ganas por parte de los ... aficionados de contemplar en movimiento a sus nuevos jugadores, así como las evoluciones del equipo, todavía falto de la compenetración y el acoplamiento que da el tiempo, todo ello bajo las órdenes del granadino Ramón Díaz, un técnico que aporta métodos muy americanos y que ya se notan, tanto en la preparación como en los propios partidos.

Jornadas matinales con una única sesión larga de tres horas y descanso por las tardes, ese es el plan de Díaz, que habla bastante con sus jugadores al margen de los tiempos muertos, con predominio de uso del inglés en sus instrucciones.

A ello incorpora el reunirse con sus ayudantes antes de los tiempos muertos y descargar la estrategia que se plantea en defensa a través de Arturo Ruiz, mientras que la de ataque recae en la novedosa incorporación de Derrick Allen, estadounidense al que trajo a Granada y que se retiró como jugador no hace tanto, con el que compartió la dirección técnica en el Capitanes de Ciudad de México.

Ramón Díaz confía en sus jugadores, en el equipo, así como en el público, del que espera un gran apoyo en la Liga Endesa de cara al debut contra el Joventut. Ya en el entrenamiento abierto hubo un millar de espectadores, que se multiplicaron por cuatro en la presentación, lejos todavía de los seis mil que casi llenarán el Palacio en la competición.

Los aficionados despidieron al equipo con aplausos y se marcharon satisfechos pese a la derrota, reconocieron el esfuerzo de la plantilla granadina, que con un poco de más acierto dará alegrías la temporada que está a punto de arrancar.