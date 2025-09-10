Ramón Díaz ve al Covirán todavía «al 25 ó 30 por ciento»
El objetivo del técnico granadino es trasladar la intensidad física de los quince primeros minutos a la totalidad del partido
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:38
El entrenador del Covirán realiza una valoración satisfactoria pero exigente a su equipo, tras el abultado triunfo por 112-75 sobre el Cartagena, de Primera FEB, en el primer test con marcador de la pretemporada. Ramón Díaz explica que «las sensaciones creo que han sido positivas, especialmente en la primera parte. Estuvimos un poco en la línea del partido de Murcia. Hemos empezado muy bien, haciendo en la pista lo que queremos ser en un futuro, presionando a toda cancha, siendo muy agresivos en situaciones de uno contra uno, también de bloqueo directo, y después al intentar jugar transiciones muy rápidas. ¿Qué conlleva esto? Pues... mucho cansancio. Entonces, conforme va avanzando el partido, empieza a haber errores, comenzamos a acusar alguna rotación, ya el uno contra uno no lo ejecutamos de la manera que queremos, y también en ataque se nota mucho el agotamiento, por eso ahí hemos bajado mucho los porcentajes de tiros de tres».
No obstante, Ramón Díaz matiza que «no quise cambiar la manera de jugar en ese momento, porque esto es lo que buscamos, se trata de intentar trasladar ese juego que hemos conseguido hacer, creo, de una manera excelente, en los primeros 15 minutos, a los 40 del partido. Y es parte del proceso, el equipo lo sabe, y a partir de ahí debemos seguir mejorando».
En relación con la actitud defensiva, se observó que hubo muchas ayudas para crear dos contra uno sobre el adversario. «No sé si esto lo vamos a poder hacer toda la temporada, pero está claro que queremos que sea un poco nuestro signo de identidad al principio de temporada, esa defensa intensa, de estar encima, de gran sacrificio. No es lo mismo jugar contra equipos de ACB, donde a lo mejor hay más talento a la hora de sacarse la presión, o una calidad mayor también en el físico, lo que no te permite estar 40 minutos en ese plan, pero sí que queremos intentar llevar al máximo ese esfuerzo, ponernos en la situación más límite, para a partir de ahí empezar a hacer ajustes más tácticos y poder ser un poquito más conservadores».
Con la meta de correr mucho, será necesaria una rotación larga y quizá verse casi obligado a utilizar a los 12 jugadores convocados. El técnico nazarí considera que «al principio, sobre todo, y hasta que alcancemos ese pico de estado físico ideal con este ritmo, será de esa forma. Un ayudante me informó que tuvimos 89 posesiones, o sea, eso son muchísimas, una cantidad muy alta. El año pasado, los equipos con más posesiones en la Liga Endesa estuvieron en torno a 80, 81 de media, y nosotros alcanzamos las 89. No sé si vamos a ser capaces de trasladar el partido del Cartagena a un partido real de la ACB, pero bueno, esa es un poco la idea que existe».
Y sobre los cambios, aclara que «para la rotación está claro que nos van a hacer falta todos los jugadores, aunque sean rotaciones de cuatro o cinco minutos y a través de numerosos turnos».
El rebote no fue de lo mejor, con 48 por 44 del Cartagena, con 14 ofensivos concedidos al contrario. En torno al margen de mejora, Díaz indica que «nos queda muchísimo trabajo, pero por dentro y por fuera, es por todo. Estamos todavía a un 25 ó 30% de lo que queremos ser. Por supuesto que si jugamos a un ritmo muy alto y a presionar mucho, como se ha hecho en situaciones de dos contra uno, vamos a provocar desajustes defensivos por nuestro lado. Hemos vivido con ello y tenemos que leer bien cuando vayamos a presionar, también teniendo en cuenta que estuve obligado a utilizar de 'cuatro' a Khalifa e Iván, que no están acostumbrados a este nivel».
