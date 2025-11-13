Ramón Díaz advierte que la derrota «tampoco nos quitará la ilusión»

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, cree que hay que «ahora hay un ambiente mucho más relajado y distendido, está claro que la victoria ayuda ... a que mires las cosas de otra manera, pero yo nunca perdí la fe en este equipo, creo en el grupo desde el primer día y sabía que tarde o temprano vendría un resultado positivo, dado el trabajo que realizamos a diario».

El técnico nazarí abundó sobre la situación de su plantilla y la planificación hecha por su 'staff'. Y admitió que no va a cambiar el guion ni los planes, que la racha de derrotas que hubo está superada y que hay que mantener la línea deportiva diseñada.

Tras la primera victoria del Covirán en la temporada, oficial, que es la del estreno suya e histórica al producirse sobre un líder de la competición y un representante de Euroliga, Díaz apuntó que su sensación es que el triunfo sobre el Valencia «nos da mucha moral», al tiempo que dijo que está «dedicada a todo el mundo que ha creído en mi trabajo, no es el mejor inicio de temporada, ni el deseado ni soñado, pero tengo claro mi estilo y cómo trabajar, seguiré igual, y aquí conseguiremos que no se apague nunca esa ilusión, tampoco en la derrota, porque hemos competido en los partidos de casa, contra grandes rivales como Valencia, Baskonia y Joventut, aunque es verdad que fuera nos faltó solidez, y somos conscientes de ello, pero no voy a tirar la toalla y sí pienso en mejor en las salidas, estoy feliz por ver las caras de felicidad de los granadinos, la ilusión no acabará en todo el curso, siendo fieles al estilo que hemos desarrollado».

Ramón Díaz se mostró optimista de cara al futuro del Covirán y la próxima visita a Fontajau, donde se medirá a otro de los rivales directos como es el Girona Básquet. «Esperamos entrar en una dinámica de mayor confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades y baloncesto, aunque el grupo se esforzó siempre, desde el primer día, a falta de esa recompensa, pero su implicación fue máxima».

El técnico nazarí indicó que todos los jugadores están disponibles, aunque alguno con ligeras molestias físicas, y a excepción lógicamente de Micah Speight, que fue 'cortado' y recalará en el Obradoiro de Primera FEB.

En torno al base americano, apuntó que «sobre Micah Speight solo tengo palabras buenas hacia él, sobre el rol dentro del equipo quizá puedo tener alguna duda, necesitaba más adaptación, no es fácil el adaptarse y menos con velocidad, y el club, nosotros, no podíamos esperar cuando surgió la oportunidad de Lluís Costa, tampoco nos podemos permitir disponer de tres bases de gran calidad en plantilla, por cuestión de presupuesto, Micah seguro que se siente más cómodo a donde va y le deseo lo mejor».

Luego se detuvo en dos jugadores cuestionados por su rendimiento, Travis Munnings y Zach Hankins. De los que comentó que «en el caso de Travis hay buena actitud y, aunque el otro día probó con un mate y penetración, lo que le pedimos es que sea muy potente en defensa y que, después, si se queda solo, pues lo intente con el triple, no le pido que la meta, pero sí que pruebe. No se trata de que con estos jugadores tengamos más paciencia que con Speight, la situación es distinta porque Travis tiene por delante a Elias Valtonen que lo está haciendo muy bien, y esto le tapa o disculpa, pero nuestra intención es apoyarle y darle confianza y tranquilidad. Micah tenía muchos más minutos en pista y responsabilidad».

En cuanto al 'center' Hankins, opinó lo mismo. «Trabaja muchísimo, cada día se esfuerza como un joven, está ilusionado en tener mucho tiempo en la Liga Endesa y a este nivel, es verdad que está por debajo de lo esperado, que no encuentra todavía la forma física ideal, pero es el segundo de la competición en rebotes y tenemos que quedarnos con las cosas buenas que también posee».

El entrenador del Covirán advirtió que el club no busca ahora mismo ningún jugador, aunque siempre estemos «atentos al mercado», al tiempo que reveló que «no hay ningún dinero ahorrado por el salario de Speight, ni en caja, reservado para una emergencia, ese sueldo lo hemos empleado en la contratación de Lluís Costa».

Sobre el base barcelonés, reconoció que fue determinante con su acierto en el triunfo sobre el Valencia y la reacción. «Lluís (Costa) ha enriquecido el orden en ataque, como generador, para proporcionar más situaciones de 'pick and roll', así como nutrir de balones interiores al 'cuatro'. Lo bueno de Costa es que hace mejor a sus compañeros, necesitamos alguien así en el manejo y la generación en ataque».

También hubo elogios para Luka Bozic y un 'renacido' Matt Thomas. Del croata manifestó que «Bozic está jugando muy bien, los números no mienten, es el más valorado del equipo, aunque me gustaría también resaltar que le ayuda mucho el sacrificio del resto, de sus compañeros, para generarle espacios».

Y del 'killer' Thomas, dijo que «yo sabía que su gran nivel iba a aparecer, por muy bien defendido que esté. Matt necesitaba esos porcentajes por su propia confianza, aunque creo que nunca la había perdido ni la perderá por su experiencia, yo estaba segurísimo de su eficiencia, y creo que hubo comentarios injustos de los que dudaron sobre su rendimiento y capacidad en el tiro».

En cuanto a repetir el brillante partido de la pasada campaña en Fontajau, Ramón Díaz explicó que «lo principal es estar centrados en nosotros mismos, en las cosas buenas que hacemos y tenemos. El Girona practica un baloncesto muy bonito, con generadores de gran calidad, además rodeados de jugadores nacionales muy efectivos, es un equipo muy bien construido, con una plantilla compensada y que estuvo enorme ante el Barcelona, será muy competitivo y está en un momento dulce de juego».

En relación al baloncesto a desarrollar en esta salida, si correr como es costumbre o ralentizar más el juego y llevar al Girona al posicional como al Valencia, el entrenador granadino consideró que «hay que ser inteligentes en todas las situaciones, para no ir rápido en algún momento y calmar el ritmo, o al revés, correr y meter rapidez, no se trata ni de una cosa ni de otra».

En cualquier caso, detalló que «debemos generar y continuar con defensas alternativas, que les hagan pensar y no sentirse cómodos, como pasó con el Valencia, por lo que creo que la prioridad nuestra es la defensa, ellos están funcionando bien tácticamente y va a ser un duelo bonito de baloncesto».

Valtonen, con los pies en el suelo

El alero Elías Valtonen señaló que se encuentra mejor gracias a la victoria pero que la clave es seguir trabajando, dado que la Liga es muy competitiva. «Este año va a ser diferente el Girona, dice, »es más difícil de ganar, lo hizo sobre el Barça, es un equipo muy preparado y rápido en su juego, aunque lo importante es estar concentrados en nosotros mismos. Es complicado saber si es el mejor equipo el que tenemos aquí está temporada, si hay talento suficiente, seguramente está, lo van a mostrar los nuevos jugadores en los próximos partidos y los antiguos estamos aquí para ayudarles».

Por último, el finlandés matizó que «la victoria sobre el Valencia nos da mucha confianza y consistencia de cara a las siguientes confrontaciones, eso está claro, pero debemos seguir con mucha humildad y emplearnos fuertes y trabajar duro».