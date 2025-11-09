Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su victoria contra el Valencia

El Covirán ha dado hoy la sorpresa en el Palacio. Los granadinos han vencido al líder de la Liga Endesa, el Valencia, por 85-79.

Jonathan Rousselle

Partido inteligente del base francés, que no encontró buenas posiciones de tiro pero fue capaz de sacar canastas importantes a través de penetraciones hacia el aro.

Lluís Costa

Su comunión con el Palacio es sin duda muy especial. Fue el encargado de prender la mecha con tres triples rapidísimos, haciendo a su equipo creer.

Jovan Kljajic

Actuación digna de Curro Romero del montenegrino. Alternó ataques desesperantes con otros llenos de casta. En defensa si rayó a gran nivel.

Matt Thomas

El norteamericano destapó por fin el tarro de las esencias desde el perímetro. Cuando lanza solo, y tuvo varios así, su porcentaje es elevadísimo. Lo necesitaba.

Elias Valtonen

Uno de esos días en los que el finlandés firma un partido completísimo, aportando en todas las facetas del juego. Cuando está a este nivel, el equipo lo nota mucho.

Travis Munnings

No tuvo demasiado tiempo de juego, pero al menos enseñó algunas de sus capacidades defensivas e incluso se atrevió a hacer una penetración con mate.

Luka Bozic

De menos a más con el partido, resultó determinante en un último cuarto en el que incluso anotó dos triples. Más o menos acertado, su batalla física está garantizada.

Beqa Burjanadze

El georgiano no lució demasiado, pero aportó su conocida garra e incluso un triple importante cuando Valencia intentaba remontar. Es un reserva válido para Bozic.

Iván Aurrecoechea

Apenas 18 segundos pisó la cancha el interior madrileño, que sigue sin gozar de suficiente tiempo como para medir si realmente podría ser más productivo.

Zach Hankins

El teórico '5' de referencia rojinegro debería aportar mucho más, pero visto de donde se viene, ni tan mal su rendimiento. Bregó, aunque tiene muy malas manos.

Babatunde Olumuyiwa

Otro meritorio partido del interior sierraleonés, que suple su escasísimo talento para el juego con entrega y profesionalidad. Cumplió de sobra.

Edu Durán

El escolta madrileño volvió a quedarse sin pisar la cancha de juego ante el Valencia Basket. No parece que vaya a cambiar este hecho próximamente.