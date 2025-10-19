Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Baskonia

El Covirán haperdido 80-83 contra el Baskonia en un Palacio de Deportes que se ha rendido ante el regreso del exentrenador Pablo Pin, ahora ... como rival.

8 Jonathan Rousselle

Demasiado solo en el puesto de base, el francés hace de tripas corazón y dirige con acierto. Pero llegó una vez más fundido al final del encuentro.

0 Micah Speight

Es muy difícil aportar menos que el de Oklahoma cada vez que pisa la pista. Juega con miedo a equivocarse, lo peor para alguien de sus características.

6 Jovan Kljajic

Sale con el rol del 'microondas', asumiendo muchos tiros en los minutos que pasa en la cancha. Alternó acciones de mérito con tres tiros que no tocaron el aro.

5 Matt Thomas

Se le buscó compulsivamente y tuvo pocos tiros liberados, fallando alguno. Los rivales le han leído la matrícula y la exigen al máximo. El Covirán necesita armas que le liberen.

5 Elias Valtonen

El finlandés es clave para darle equilibrio al equipo de Ramón Díaz. No estuvo acertado en ataque cuando buscó el aro en sus clásicas penetraciones.

- Travis Munnings

'Banquillazo' al bahameño, del que se esperaba mucho más al menos en defensa, pero que se quedó muy lejos de dar el mínimo exigible en los dos primeros duelos.

8 Luka Bozic

Se juega el pellejo por el equipo cada vez que recibe al poste. Llegó fundido al final, y eso le hizo equivocarse en las dos últimas acciones, dándole el balón a Hankins.

6 Beqa Burjanadze

No es fácil ser el suplente de Bozic, pero el georgiano sabe que, cuando sale a la cancha, tiene que ser productivo. En ataque, como Kljajic, no se corta en tomar tiros.

- Iván Aurrecoechea

El pívot madrileño no pisó la cancha ni un solo segundo en el duelo de los rojinegros ante el Baskonia. De momento está fuera de la rotación.

2 Zach Hankins

Otra decepcionante actuación del estadounidense. Blandísimo en defensa, en ataque solo apareció en el primer cuarto. Llamativo que se le buscara en los dos últimos ataques.

7 Babatunde Olumuyiwa

Volvió a cumplir de sobra dentro de su rol. En defensa supera con creces el rendimiento de Hankins y en ataque, con sus limitaciones, ejerció con mucha honradez.

- Pere Tomàs

El capitán rojinegro disputó sus primeros 21 segundos de la temporada tras no ir convocado en los dos primeros duelos. Poco pudo aportar al juego.

- Edu Durán

El escolta madrileño se quedó en esta ocasión fuera de la convocatoria por primera vez en todo el curso.