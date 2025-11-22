Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en la derrota ante el Real Madrid

Jonathan Rousselle 6

Aunque el galo estuvo desacertado desde la línea de tres, actuó con arrojo. Fue el base en la remontada del tercer cuarto, que ... puso patas arriba el Palacio.

Lluís Costa 8

Otra tarde de gran inspiración ofensiva del catalán. Sin embargo, tuvo problemas en defensa ante Maledon.

Elias Valtonen 5

El finlandés tuvo problemas con las faltas que no le permitieron actuar con continuidad. De hecho, acabó un poco desesperado con el criterio arbitral.

Pere Tomàs -

El capitán repitió convocatoria en detrimento de nuevo de Iván Aurrecoechea, pero volvió a quedarse sin pisar la cancha. Lo hará poco este curso.

Travis Munnings -

'Banquillazo' total para el bahameño, quien desapareció de la rotación de Ramón Díaz. No parece que la de Granada vaya a ser la mejor parada de su carrera.

Edu Durán -

El escolta madrileño volvió a entrar en juego, lo que no ocurría desde la jornada 2 en Manresa. En cuatro minutos apenas le dio tiempo a cometer una falta.

Matt Thomas 7

El escolta norteamericano recibió máxima atención de la defensa blanca con Kramer y Abalde. Con todo, fue una gran amenaza. El Covirán le va encontrando.

Zach Hankins 7

Con bastante diferencia respecto a la siguiente, la mejor actuación del '5' como rojinegro. Se fajó bien, pero en defensa aún tiene mucho que mejorar.

Luka Bozic 8

Tras su mal partido en Girona, el croata recuperó la aguerrida versión que encandila al Palacio. Se deja el alma en cada acción y lo hace siendo muy efectivo.

Beqa Burjanadze 6

El georgiano, dentro del complicado papel que tiene como reserva de Bozic, tuvo minutos valiosos tanto en ataque como en defensa. Aporta jugando poco.

Babatunde Olumuyiwa 6

En el partido en que volvió la lógica de que jugara menos que Hankins, supo ser productivo. Empezó despistado, pero firmó una gran segunda mitad.

Jovan Kljajic 7

El balcánico bien podría ser uno de los 'termómetros' del Covirán. Firmó un gran arranque en ataque, inspirado en el triple. Luego, bien en rebote y defensa.