Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del partido en el Palacio. ACB

Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en la derrota ante el Real Madrid

El Covirán, que sumó una nueva derrota (100-111) por la aparición de 'Supermario Hezonza', realizó un partido muy digno ante el Real Madrid.

Jose Manuel Puertas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

Jonathan Rousselle 6

Aunque el galo estuvo desacertado desde la línea de tres, actuó con arrojo. Fue el base en la remontada del tercer cuarto, que ... puso patas arriba el Palacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  4. 4

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  7. 7 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  8. 8

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  9. 9

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  10. 10

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en la derrota ante el Real Madrid

Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en la derrota ante el Real Madrid