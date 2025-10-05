Las puntuaciones de los jugadores del Coviran en su derrota ante el Joventut

El equipo granadino ha empezado la Liga Endesa con el pie izquierdo en su pista (75-87) frente a un competitivo Joventut de Badalona

Intentó ... tirar del carro en algunos de los momentos en los que el Covirán creyó que era posible, pero sin dominar nunca el ritmo del partido. Desacertado en el triple.

4 Micah Speight

Su estreno ACB demostró que le queda mucho camino por recorrer. Domina la media distancia para anotar, pero sufre desde la larga. Pobre control del balón.

4 Jovan Kljajic

Enseñó que tiene capacidad para anotar tiros difíciles que le vendrán bien al Covirán, pero su partido fue guadianesco. Además, sufrió demasiado en defensa.

4 Matt Thomas

El Joventut tenía muy claro que buena parte de su plan de partido pasa por frenarle. Hanga le dominó junto a las ayudas de los pívots. Mal estreno del tirador.

- Edu Durán

El escolta madrileño se quedó sin debutar en su primer partido oficial con el Covirán. No tuvo ocasión de enseñar su buena muñeca desde el perímetro.

6 Elias Valtonen

Se jugó una vez más el físico por el equipo y acabó con un ojo morado tras un golpe de Cameron Hunt. Su compromiso es incuestionable, pero no estuvo acertado.

5 Travis Munnings

Escaso impacto del bahameño en el partido, pues apenas jugó cinco minutos en los que, eso sí, enseñó su buena mano a pies parados. Deberá darle más físico a los de Díaz.

9 Luka Bozic

Excelente puesta en escena del croata con el Covirán. Jamás elude una batalla en la trinchera y expone su físico sin dudarlo. Fue el principal generador local, en el poste bajo.

4 Beqa Burjanadze

Opacado por el nivelazo de Bozic, el georgiano no estuvo al nivel físico que el partido pedía y él puede dar. Se le pide mucho más. Correcto, eso sí, en el rebote.

- Iván Aurrecoechea

El interior estrenó su segundo curso en Granada sin jugar ni un solo segundo. Probablemente, el tamaño de los pívots del Joventut hizo que Díaz no confiara en su garra.

5 Zach Hankins

Sus buenos registros reboteadores no esconden que es un jugador del que se espera mucho más en su paso por Granada. Sigue pareciendo despistado demasiadas veces.

3 Babatunde Olumuyiwa

En el plan de partido se le esperaba como una figura clave para incomodar a los interiores del Joventut, pero no lo logró en ningún momento: Birgander hizo con él lo que quiso.

- Pere Tomàs

El capitán rojinegro se quedó fuera de la convocatoria en el primer encuentro del curso. Lo único positivo para él fue su reencuentro con su amigo Ricky Rubio.