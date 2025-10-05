Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El jugador del Covirán Granada Micah Speight (d) se enfrenta a Gillem Vives (i), del Joventut de Badalona. Efe

Las puntuaciones de los jugadores del Coviran en su derrota ante el Joventut

El Covirán ha arrancado la Liga Endesa con el pie izquierdo en su pista (75-87)

Jose Manuel Puertas

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:44

El equipo granadino ha empezado la Liga Endesa con el pie izquierdo en su pista (75-87) frente a un competitivo Joventut de Badalona

5

Jonathan Rousselle

Intentó ... tirar del carro en algunos de los momentos en los que el Covirán creyó que era posible, pero sin dominar nunca el ritmo del partido. Desacertado en el triple.

