Hambre e ideas claras. Son algunos de los ingredientes básicos de la receta del Covirán Granada para garantizar su presencia un año más en la ... mejor liga de Europa. Tras un arranque errático, el club apuesta por savia nueva con el fin de revitalizar un vestuario herido tras las últimas derrotas. Ousmane Ndiaye (Guédiawaye, Senegal, 2004) cumple con los requisitos de cara a la recta final. Aunque los resultados aún no acompañan, su fichaje ya surte efecto en el juego interior y exterior.

«Me considero un jugador muy completo. Puedo aportar en ataque, en defensa, en el rebote, intensidad... Daré el máximo en todo lo que el equipo me necesite para ganar», promete seguro de sí mismo el propio Ndiaye ante IDEAL. Como ala-pívot, se desenvuelve bien en la pintura con sus dos metros diez de estatura. También se encuentra cómodo al abrirse hacia la esquina y lanzar de tres, pues el perímetro no le resulta territorio comanche. «Claro, en cualquier acción», apostilla para despejar cualquier ápice de duda.

El jugador vive su segunda temporada en Liga Endesa tras su debut el último curso con Zunder Palencia, donde contó con un rol secundario. Supuso su fase de adaptación tras salir cedido del filial del Baskonia, club que lo ha vuelto a prestar ahora a Granada para que goce de continuidad a sus 21 años. De momento, misión cumplida. Desde su llegada, el senegalés acumula una media de 17 minutos disputados en cuatro jornadas. La última, en el tropiezo contra Bilbao.

Objetivo «Necesitamos ganar tantos partidos como podamos; no priorizamos, todos son importantes»

«Fue una derrota dura, ya que podríamos haber ganado el partido al final. Nos quedamos cerca, pero eso es parte del baloncesto. Así es este deporte», reconoció. El Covirán compitió, pero volvió a diluirse en la segunda mitad como con Unicaja o Lleida, citas con Ndiaye sobre la pista. «Perdimos la concentración del tercer al último cuarto. Ellos fueron capaces de aprovechar una buena racha y nosotros nos caímos, pero no creo que sea un problema mental. De hecho, conseguimos reducir la diferencia. Trataremos de controlarlo mejor la próxima vez», hizo autocrítica.

La derrota impidió que el conjunto rojinegro recortara su desventaja con la salvación, a dos triunfos. Un duelo importante que volvió a salir cruz, aunque Ndiaye le quitó peso. «Siendo honesto, cada encuentro que juguemos a partir de ahora será relevante. Necesitamos ganar todo lo que podamos. Perdimos en Bilbao y ya es pasado. Hay que centrarse en el siguiente y mejorar», aclaró.

Por delante, Valencia, Tenerife y Barça. Todo un 'Tourmalet' para cerrar el mes de marzo y darle la bienvenida a abril. «La liga no concede facilidades. Cada partido es complicado. Tendremos que ser compactos y jugar duro. Principalmente en casa para que cueste derrotarnos. Es momento de estar todos juntos, más ahora que han llegado refuerzos. La actitud es positiva y vamos a luchar», adelantó.

Árbitros

La nueva pieza rojinegra también se mojó en cuanto a las actuaciones arbitrales, uno de los focos de atención del club en el global de la campaña. Especialmente tras lo acontecido en el Palacio durante el duelo con el Lleida, que aún resuena en el entorno de la entidad. «Los árbitros influyeron, pero la vida no siempre es justa. Estuvo fuera de nuestro alcance y se equivocaron con nosotros, pero hay que pasar página. Tenemos que estar preparados por si vuelve a ocurrir», espetó con la mente puesta en el futuro.

Poca experiencia «Soy el más joven del equipo, pero mi edad no me limita; el baloncesto no entiende de años»

Ndiaye encadena cerca de un mes como rojinegro que recaló en su nuevo club, el tercero en su periplo español. «No he notado grandes diferencias con respecto a Palencia o Baskonia. Es un equipo con un gran vestuario y un gran cuerpo técnico. Todo el mundo me está ayudando un montón a adaptarme. La gente trabaja y pelea unida, lo que agradezco como uno de los nuevos», se sinceró.

«Siempre he sido el más joven de los equipos donde he jugado. Para mí no es un problema, ni me condiciona. Estoy acostumbrado a ello. Al final es baloncesto, no hay edad para jugarlo», respondió al ser preguntado por su corta experiencia en la élite.

Sobre su expectativa en Granada, Ndiaye espera «hacerlo genial para el equipo y acabar como se merece la competición. También por los aficionados», siempre con el sueño pendiente de «fichar algún día por la NBA», concluyó. El billete se 'compra', en el Palacio de Deportes.