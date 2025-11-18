Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojinegro Zach Hankins, concentrado para luchar por el rebote ante Girona. acb Photo / Sergi Gerones

El progreso de Zach Hankins da sus frutos en el Covirán Granada

El pívot de Michigan aporta puntos y rebotes con garra desde la pintura en su mejor partido como nazarí tras su pobre arranque

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:05

Zach Hankins comienza a mostrar por fin los brotes verdes que el propio Ramón Díaz avanzó durante las últimas semanas. Tras un arranque pobre en ... el campeonato, el pívot se erigió como el mejor efectivo del Covirán Granada en Fontajau con una demostración de garra en la pintura para conseguir canastas y rebotes con las que fortalecer al equipo.

