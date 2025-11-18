El progreso de Zach Hankins da sus frutos en el Covirán Granada

Zach Hankins comienza a mostrar por fin los brotes verdes que el propio Ramón Díaz avanzó durante las últimas semanas. Tras un arranque pobre en ... el campeonato, el pívot se erigió como el mejor efectivo del Covirán Granada en Fontajau con una demostración de garra en la pintura para conseguir canastas y rebotes con las que fortalecer al equipo.

El de Michigan no pudo evitar la derrota, pero sí que dio argumentos a su valedor para ganar más protagonismo en la rotación a partir de ahora. Pese a arrancar como suplente por detrás de Babatunde Olomuyiwa en el 'cinco', Hankins se desplegó como un 'center' físico y habilidoso, uno de los roles que más echó de menos el conjunto nazarí en los primeros partidos.

Comenzó tímido en Girona, incluso torpe al dejar escapar algún balón que otro como si tuviera manos de mantequilla, lo que hacía presagiar un día gris más en la oficina. Sin embargo, la cosa cambió en cuanto se asentó sobre el parqué. Logró hacerse con dos rebotes en ataque que generaron segundas jugadas en el cuarto inicial, lo que pareció enchufarle como nunca.

Acompañó el buen momento del equipo con una canasta bajo el aro y forzando alguna que otra personal, lo que aumentó su cuenta anotadora particular desde la línea del tiro libre. Apenas acumuló unos tres minutos y medio en pista, cantidad que se incrementaría principalmente tras el descanso.

Datos positivos

Hankins prosiguió en su cometido principal como reboteador, ganando duelos en la zona hasta alcanzar los ocho –cinco de ellos en defensa–, la máxima cifra del partido. A su vez mantuvo el tipo en anotación, dando ejemplo de acierto al no fallar ni un lanzamiento dentro del perímetro –cuatro de cuatro– y llegando a la decena.

El porcentaje disminuyó hasta la mitad en cuanto al tiro libre, uno de los escasos puntos negativos de su actuación. Su lucha constante con los 'gigantes' rivales le hicieron ganarse la confianza del técnico, que incrementó sus minutos en el tercer y último cuarto. De hecho, su salida a pista desde el banquillo durante la 'pájara' conllevó la reacción rojinegra para volver a meterse en el partido.

Así lo reflejó su más/menos positivo de 3 puntos en dicho período, capaz de poner orden en la zona propia y de dar facilidades en los ataques del Covirán. En el balance global, Hankins registró un 17 de valoración, lo que lo consagró como el 'MVP' particular de los visitantes, además de concederle el 'bronce' en el ránking individual de ambos conjuntos. Un progreso anunciado que empieza a dar sus frutos.

Munnings, decepción

La otra cara de la moneda la protagonizó Travis Munnings. El alero disputó casi cuatro minutos en la primera parte sin incidencia alguna en el juego, lo que le brindó un rotundo 'banquillazo' tras el paso por los vestuarios.

Al bahameño le está costando tener minutos a las órdenes de Díaz debido a su falta de soltura en la máxima categoría. De hecho, se quedó fuera de la convocatoria en jornadas anteriores. Una situación destinada a repetirse si no varía sus prestaciones. A Micah Speight le valió una rescisión de contrato. La exigencia de la ACB requiere rendimiento inmediato.