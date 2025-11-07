Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojinegro Lluïs Costa defiende ante el Breogán. EFE

Lluís Costa

«Ponemos el foco en la defensa para mejorar y reducir el daño ante el Valencia»

«El Covirán Granada mantiene su misma identidad pese a los cambios que he visto en el equipo», declara Lluís Costa, base rojinegro

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:07

El base del Covirán Granada, Lluís Costa, hizo autocrítica ante la mala imagen mostrada ante el Breogán, más allá de la derrota final. De cara ... al enfrentamiento con el Valencia, demuestra haber recargado las pilas.

