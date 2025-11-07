«Ponemos el foco en la defensa para mejorar y reducir el daño ante el Valencia»

El base del Covirán Granada, Lluís Costa, hizo autocrítica ante la mala imagen mostrada ante el Breogán, más allá de la derrota final. De cara ... al enfrentamiento con el Valencia, demuestra haber recargado las pilas.

-El grupo: «Evidentemente fue un palo caer con el Breogán. El cabreo nos duró unos días, pero ya estamos mentalizados para el domingo. Hemos ajustado varios detalles que nos vendrán bien, también para la temporada, y estamos haciendo una buena semana, con buenas sesiones de entrenamiento. Estamos preparados».

-Autocrítica: «No supimos trasladar el plan de partido que ensayamos. No puede ser que el primer cuarto acabase con 40 puntos en contra. Nuestro foco ahora está en defensa para poder mejorar. En ataque están saliendo las cosas más o menos, pero tenemos que minimizar el daño».

-Valencia, el rival: «Más que bajarles el ritmo, tenemos que intentar defender a la perfección esos ataques que juegan en los primeros segundos de la posesión. Pese a su ritmo alto, hay que intentar que no anoten fácil. Lo estamos trabajando».

-Nueva etapa: «El club ha cambiado un poco. Solo quedan Valtonen, Pere Tomàs y Rousselle, con entrenador nuevo incluido, pero al final el Covirán mantiene su misma identidad de siempre. Ramón Díaz, que entró de jugador aquí con 8 años, la conoce bien. En cuanto a mí, me voy encontrando cada vez mejor. No vine a cambiar nada, sino a aportar al grupo».

-Mala clasificación: «Desde que estamos en Granada sabemos lo que significa estar abajo. No es fácil, pero hay que convivir con ello y trabajar para salir de ahí.Este año hay más equipos implicados en el mismo objetivo, lo que nos viene bien. Hay que tener la cabeza fría y agarrarnos a otros casos que acabaron salvándose pese a caer al principio».

-Presunta final: «Para nada. Estamos en la jornada 6 y queda una barbaridad por delante. Las finales las jugamos contra el Betis, el Joventut o el Gran Canaria. Incluso la Copa Princesa que ganamos de LEB Oro, eso sí son finales. Ganar es importante y nadie tiene más ganas de conseguirlo que nosotros mismos. Es duro venir cada día cuando las cosas no salen, pero queda mucha liga».