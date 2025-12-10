Play Granada y La Posada organizan una cena solidaria a beneficio de 'SuperDani'

Este jueves, 11 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, La Posada Gran Parque (Av. Federico García Lorca, 16, local 1, Granada) acogerá ... una cena solidaria que, bajo la organización del Festival Play Granada y a beneficio de la Línea de investigación en peroxisomas y homeostasis metabólica de la UGR, busca visibilizar la causa de 'SuperDani', un joven granadino afectado por Síndrome de Mitchell, enfermedad catalogada como ultrarrara pues apenas se conocen treinta casos confirmados en todo el mundo.

'SuperDani', hijo del exentrenador ayudante del Covirán Granada, Alberto 'Zamo' Fernández, y Andrea de Prado, también entrenadora de baloncesto con pasado en el Club Agustinos, nació el pasado mes de febrero y pronto fue diagnosticado de esta grave enfermedad, debida a la mutación del gen ACOX-1, que afecta a la metabolización de los ácidos grasos a nivel celular, provocando un proceso de desmielinización que acaba derivando en diferentes fallos en el organismo.

La situación del pequeño saltó a la luz pública en la primera jornada de la Liga Endesa, cuando 'Zamo' recibió un homenaje del Covirán Granada en el centro del Palacio de los Deportes y comenzó a visibilizar la causa a través de unas camisetas con las que el equipo rojinegro llevó a cabo el calentamiento de su partido ante el Joventut.

Desde entonces, han sido multitud las muestras de cariño que la pareja granadina y su hijo han recibido. Así, en aras de prolongar la visibilización de la situación de 'SuperDani' y de comenzar a recaudar fondos para que la citada línea de investigación de la UGR pueda comenzar a estudiar a fondo el Síndrome de Mitchell, se organiza esta cena solidaria con la que, al precio de 45 euros, se puede colaborar con una gran causa. La velada, contará con caras conocidas del deporte granadino y concluirá con una subasta de material deportivo que servirá para aumentar la cantidad recaudada.

Además, para aquellas personas que no puedan acudir pero deseen colaborar, se ha lanzado una 'Mesa 0', en la que se podrá donar libremente la cantidad que se desee hasta el próximo día 15 de diciembre a través de la cuenta corriente ES1300491318782710072301, correspondiente a la Asociación Cultural Granada Play y con el concepto de 'Donación SuperDani'.

Más información en @play_granada en 'X' e 'Instagram' y en @laposadagrx en 'Instagram'.