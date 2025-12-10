Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Fernández 'Zamo, a la izquierda agachado, en el banquillo del Covirán. José Miguel Baldomero
Ayuda al hijo de Alberto 'Zamo' Fernández

Play Granada y La Posada organizan una cena solidaria a beneficio de 'SuperDani'

Este jueves ·

Con presencia de caras conocidas del deporte granadino y la posibilidad de participar en una subasta de material deportivo que aumentará la recaudación

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Este jueves, 11 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, La Posada Gran Parque (Av. Federico García Lorca, 16, local 1, Granada) acogerá ... una cena solidaria que, bajo la organización del Festival Play Granada y a beneficio de la Línea de investigación en peroxisomas y homeostasis metabólica de la UGR, busca visibilizar la causa de 'SuperDani', un joven granadino afectado por Síndrome de Mitchell, enfermedad catalogada como ultrarrara pues apenas se conocen treinta casos confirmados en todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

