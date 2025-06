«La plantilla está avanzada para FEB pero es compatible con ACB»

Óscar Fernández-Arenas desea volver a besar la copa de la segunda división del baloncesto español. Su objetivo es retornar a la ACB y no ... descarta hacerlo ya, «si llega la opción». De lo contrario, «estamos preparados para recuperarla», aclara el presidente del Covirán.

–¿Se ha olvidado del todo el descenso, está superado?

–Bueno, lo superé mucho antes que ocurriera, estuve preparándome para ello. No le digo que prácticamente en el momento en el que ascendí, pero sí en el principio de la primera temporada en ACB. Es lo más normal, nosotros hemos llegado en diez años a estar en ACB y creo que es un hito histórico lo que hemos hecho, y después logrado otro, que es mantenernos tres cursos seguidos.

–¿La feria del Corpus invita a divertirse para paliar el perder la categoría, o para festejar que el proyecto sigue muy vivo?

–Ha sido el año que menos la he pisado, salvo acuerdos para comidas en un par de casetas, la Malafollá y Caja Rural, no había jugadores aquí y eso se hizo solamente el lunes, pasó igual que en otros años cuando nos mantuvimos en la categoría.

–Es el primer contratiempo serio en trece años, no están acostumbrados a ver el lado oscuro del deporte, ¿hay estabilidad y solidez tanto a nivel deportivo como económico?

–Nosotros estamos súper preparados para esto, porque vuelvo a repetir que nuestra conciencia estaba muy tranquila donde estábamos y sabíamos dónde podíamos llegar. Este club era estable en el mismo momento en el que sabíamos lo que podía pasar en cualquier instante, pero es que los dos años anteriores nos salvamos en la última jornada, sería de muy tonto no pensar que esto podía pasar en cualquier momento, pero a mí me lo hacían ver el resto de presidentes, de jugadores y demás, y me decían que lo que manda es el dinero. No hay más historia, y si tienes cuatro millones de euros, pues vas a pelear por salvarte en la última jornada, que tienes seis o siete, por intentarlo cinco jornadas antes del 'playoff', esto va por la escala del dinero y aquí en este club lo teníamos súper asumido.

Jugadores «Serán de calidad sobre presupuesto, si sienten el club, estaré encantado de la vida»

–La gestión será interesante, pero también hay como magia, la pandemia evitó bajar a Plata, dos permanencias con la bocina... y sigue la flor en el culo..., Granada se puede quedar todavía en ACB...

–Pienso ahora mismo en Primera FEB. Llegan esos rumores e historias, pero nosotros ya confeccionamos el proyecto para la FEB, así como la configuración de la plantilla, con la preinscripción lista.

–Pero... ¿y si se encuentran con la sorpresa de sopetón?

–Si aparece eso, pues ahí está, no hay otra, está claro que si aparece esa posibilidad es por derechos que nos pertenecen, no porque hayamos comprado nada, y segundo, no me lo perdonaría por la ciudad, por los aficionados, no mantener al equipo en Liga Endesa, porque disfrutaríamos al menos un año más. Ahora mismo mi único centro de atención, y en lo que se está trabajando a fondo, es en el proyecto para estar en Primera FEB.

–¿Pedro Fernández y su Betis tienen poca credibilidad, podrían quitarle hasta la moratoria al 15 de julio para la inscripción en la élite?

–No, esa moratoria se da cien por cien, nosotros también la tuvimos y eso que ascendimos directamente, tienen margen para presentar la documentación, nosotros lo pasamos mal para poder ascender, porque teníamos muchos frentes abiertos, entiendo que el Betis estará en la ACB.

El 'staff' «Su crecimiento fue bestial, es buena la savia nueva pero compaginada»

–¿Influye la imagen para que la auditoría sea mucho más escrupulosa?

–Hay una auditoría interna y otra externa que se encarga de ver números del club y observar si tiene pérdidas, no es una auditoría al uso, sino una auditoría para ver si estás preparado para poder militar en la ACB. Entonces, la del Betis no es tampoco la auditoría externa que nosotros pasamos ese mismo verano, la hicimos nosotros por saber dónde estábamos. No tiene nada que ver esto con la imagen o que si el club se lo quieren llevar a otro sitio. Los auditores son lo suficientemente profesionales para tratar las cuentas, y eso es lo que tendrán que trasladar, y empezar a trabajar lo antes posible para poder llegar al 15 de julio teniendo la recomendación, para darle así el visto bueno.

–¿La duda provoca muchos retrasos en la planificación?

–No, porque nosotros trabajamos para Primera FEB. Es verdad que puede existir el guiño de la ACB, y lo que hemos hecho hoy es perfectamente compatible para estar en Primera FEB o Liga Endesa. Ramón Díaz –nuevo entrenador– trabaja de esa forma. Y la única diferencia es que ahora mismo no podemos crear la plantilla entera, por si se da el caso de que dudásemos, incluso de poder militar en la ACB. Esperaremos a los acontecimientos, para ir dando ese pasito adelante y terminar de confeccionar una plantilla que, a día de hoy, está bastante avanzada a la hora de conversaciones, de números con diferentes jugadores. El pensamiento actual, ya le digo, es de Primera FEB.

–Se supone que son jugadores que pueden militar en las dos categorías, ¿o dejan unas plazas libres para extranjeros y por si salen en Liga Endesa?

–Esos jugadores están perfectamente capacitados para poder estar en la ACB, aunque los hayamos preparado para Primera FEB, por lo cual, tenemos cero problema en ese aspecto, para que el equipo que estamos construyendo ahora mismo, o por lo menos la parte que está construida hasta ahora, pueda funcionar en un lado o en otro. O jugadores que tenemos en cabeza para poder traer, en esas condiciones también. Pero le repito que no es una pérdida de sueño para nosotros ahora mismo el estar en ACB, porque entendemos que los derechos los tiene el Betis y que lo normal sería que se inscribiese antes del 15 de julio.

Ramón Díaz «Yo no traigo colegas, son apuestas con mucha hambre, le agradezco renunciar a su sueño NBA»

–Usted dijo que el Covirán es el 'hijo' del 'matrimonio' Óscar-Pin, y todo queda en familia, con Óscar-Ramón ahora, como si fuese el cuñado, es otro amigo, de casa.

–Cuando hablamos de amigos, no es que Óscar se trae aquí a sus colegas, no es así. Cuando entré de director de cantera en el CB Granada, hace ya 20 años, decidí apostar por tres chicos jóvenes con mucha hambre, que a mí me demostraron que tenían enorme proyección. Y son Miguel Ángel Zapata, Ramón Díaz y Pablo Pin. Son mis apuestas, y no por ponerme una medalla, ni mucho menos, creo que he acertado en el hambre que tenían. Al final Miguel Ángel Zapata ha hecho carrera por Europa, por México, ahora está en la Primera alemana; Ramón Díaz en la selección mejicana, el ser uno de los pocos entrenadores españoles de la G League, con ofertas para estar en NBA inclusive; y ya lo de Pablo Pin no tengo ni que contarlo, de pasar de Primera Nacional a la ACB. Entonces, no es que sean amigos, son gente que creen en este proyecto, con hambre, grandes profesionales, con mucho futuro, no tenían experiencia, pero en mi balanza da más el que tengan ese hambre y que quieran y sientan al proyecto como suyo.

–¿Cómo convence a Díaz?, su idea inicial era la NBA...

–Le intento poner todo el cariño y la ilusión, me gusta trasladar el sueño del baloncesto en Granada y que sea una cosa especial. Está claro que también me dolía en este caso por ese sentimiento de corazón, porque sabía que Ramón tenía en su cabeza y formación vivir el sueño de la NBA. Pero sabía que era la mejor opción que tenía para que este proyecto continuase de la misma manera. Y, bueno, a través de varias charlas para intentar convencerlo, ha demostrado ya que no me equivoco por la ilusión que posee, esté en Canadá o fuera, ahora en el Campeonato del Mundo U19, eso no evita que hablemos cinco o seis veces por teléfono diariamente.

–¿Sus compromisos internacionales con la selección serán compatibles?

–Sí, ojalá los tenga, y que entre en la selección absoluta de Canadá, no nos afectan para nada las ventanas que haya. El cuerpo técnico que tiene Ramón está capacitado para hacer la serie de entrenamientos necesarios.

–Pide un ayudante directo en el hueco de 'Zamo', ¿el resto del equipo tendrá continuidad?

–Son unos profesionales como la copa de un pino, en estadísticas, preparación física, servicio médico... el crecimiento que ha tenido el club en ese aspecto ha sido bestial. Y cosas que hemos hecho que no se han hecho en otro lado, estoy encantado de que pueda haber una mezcla y que Ramón también tenga alguna persona nueva dentro del 'staff', es bueno disponer de esa savia en el club, pero compaginada con todo lo que estaba antes.

–Y están en sintonía con el director deportivo, ¿avanzado?

–Buscamos una persona que tenga proyecciones, ganas de crecimiento y hambre, lo intentamos con muchos técnicos, que han acabado en sitios sorprendentes, pero hay ofertas mejores, queremos que se asemeje a la filosofía del club y esto acota mucho, está la cuestión económica y, aunque sea alguien joven, quizás vienen de más arriba y de competiciones europeas y lo fichan antes que podamos hacerlo nosotros.

–¿El cambio más brusco será entonces con los jugadores?

–Es lo normal, porque existe un cambio de categoría, hay muchos jugadores que se sienten de ACB, es comprensible, y mentalmente a veces es complicado para ellos. A otros, en cambio, les arraiga más el estar aquí y les da igual la categoría en la que militemos, para disfrutar de un curso en el que se ganen más partidos.

Liga Endesa «Si aparece la opción será por derecho e imperdonable no volver a disfrutarla»

–¿Es mejor ser cabeza de ratón en la FEB que cola de león en la ACB?

–Entiendo que a todos nos gusta disfrutar de una temporada en la cual no sea todo perder, sino que predomine el ganar, porque también ayuda mucho a la hora de la proyección de los jugadores que queremos, y para que puedan quedarse aquí.

–¿Qué jugadores tienen en cartera ahora mismo además de Rousselle, Tomàs, Speight, Durán, Kljajic y Aurrecoechea?

–A tenor del presupuesto del que disponemos, aspiramos a los mejores que podamos tener y, si sienten el proyecto, encantados de la vida. Hay varios jugadores que tienen contrato, pero solo de continuar en la Liga Endesa, como son Valtonen, Sergi García, Ubal y Guerrero, hablamos con ellos y sus agentes, y con Ramón (Díaz), por si pueden seguir o mirar ofertas. Iván (Aurrecoechea) es el único con contrato para la Primera FEB y seguro en la plantilla actual. No queremos tampoco coartar a esos jugadores, para que así puedan fichar en otro sitio, aunque tengan que tener la cautela de que, si se diese el guiño del Betis, entonces habría que analizar los casos, aunque creo que sería fácil llegar a un entendimiento, nosotros estamos pensando en la Primera FEB.

–¿Ubal ya se ha ido al Manresa, lo repescarían?

–Al final sería fácil el entendernos, se buscaría la mejor solución, la Liga Endesa es una opción a día de hoy que prácticamente no barajamos, el ponernos en ese camino, porque sería anormal tal situación.

–¿Se notará la mano de Díaz, habrá muchos 'mariachis' y americanos?

–Ramón controla ese mercado y estará su sello a la hora de confeccionar un equipo en la manera en que él quiere que juegue, con velocidad y ataques en pocos segundos, también conoce y se pone al tanto de la liga española. Abrimos eso, sí, esta vez, otro abanico foráneo, de la G League, que domina bastante bien, para traernos americanos, pero la idea es compaginar y equilibrar, con apuestas y gente también de experiencia de las competiciones españolas, que exista esa mezcla y unión.