La plantilla tan amplia del Real Madrid desorienta sobre el róster elegido

El entrenador del Covirán, Pablo Pin, y su cuerpo técnico han tenido muy complicado el preparar la visita al Movistar Arena, porque no saben hasta qué punto hará rotaciones Chus Mateo y reservará a los titulares para las eliminatorias por el título. «En este tipo de plantillas que tienen tantos jugadores, tan largas, es difícil calibrar sobre el róster que tendrán. Hugo González, por ejemplo, empezó jugando mucho al principio, luego pasó una época donde no ha jugado tanto, y en el último partido vuelve a hacerlo, ha sido desconvocado en muchos partidos y, sin embargo, acaba de ser titular en la pasada jornada. No sabes bien exactamente contra quién te vas a enfrentar, entre comillas, ni qué rotación van a hacer, por eso nosotros, lógicamente, a nivel individual, estamos preparados para todos los jugadores, y de ahí que haya que poner el foco en nosotros. El Madrid tiene mucha variedad, una plantilla muy larga y te pueden cambiar el róster, aunque hay ciertos jugadores que si tenemos claro que, casi seguro, van a jugar».

Pin se alegró de que «la semana fuera bastante buena, al no sufrir ningún contratiempo físico, gracias a Dios, y es que podemos contar con los dedos de las manos, esta campaña, las veces que no hemos tenido ninguna incidencia».