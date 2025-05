Pin: «Traer jugadores no es como cuando te llevan la leche a casa»

Víctor M. Romero Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:43 Comenta Compartir

Ya no hay tanto individualismo en el Covirán. «Creo que se ve, no solo por ganar a Manresa, Zaragoza, Breogán... sino porque hemos hecho partidos bastante serios, como Tenerife, por ejemplo, ante el Barça en casa, hemos jugado más en equipo y hemos hecho más cosas. Los refuerzos llegaron cuando pudimos. No creo que nadie, hablando de la directiva, nadie de ella diga, no, vamos a esperarnos y a ver lo que pasa en marzo. A mí me han comunicado, ahora es cuando podemos fichar. Supongo que a Óscar, a todos, les hubiera encantado que lo hubiéramos hecho en noviembre, pero no podíamos. Es la realidad, es nuestra realidad, es lo que hay. Entonces, todos vamos a una en el sentido de sumar jugadores cuando hemos podido. A lo mejor fue tarde, pues puede ser, también tenemos que ver si es tarde, vamos a intentar que no sea tarde, pero si al final lo es, pues esa es nuestra realidad y hay que aceptarla», comenta el entrenador del equipo granadino Pablo Pin.

«Soy muy pesado con eso y, aquí, cuando lo dices, parece que estás insultando a alguien. Es nuestra situación, somos un club que, si nos ponemos en la tabla, en el ranking, somos el de abajo, el de muy abajo. Y eso no es un insulto hacia nadie, ni es una falta de capacidad de nadie, es nuestra realidad y contra eso hemos luchado muchos años. Que a lo mejor este año no hemos podido reforzarnos antes, cierto, ojalá no, a mí me hubiera gustado hacerlo antes, a Óscar le hubiera gustado también, pues claro, lógicamente, pero no es cuestión de decir oye, tengo el dinero y no nos lo vamos a gastar, el tema es que antes no podíamos y, con esa realidad, estamos peleando al máximo y vamos a intentar seguir en la liga, tener una vida extra la semana que viene, así es nuestro club», agrega el técnico.

Por último, Pin abunda en que «no creo que sea el momento de pensar ni de decir lo que pasó, cuando acabemos vamos a analizar las cosas y veremos qué es lo que nos ha ocurrido, como hacemos siempre,y ya veremos el futuro, pero las circunstancias de la temporada son claras, suelo escuchar a todos. Esto no es a ver si traen jugadores, no es cuestión de que me traigan jugadores, no es como el lechero, que te lleva la leche a casa, hay mucho trabajo detrás y nos hemos reforzado cuando hemos podido».

Temas

Pablo Pin