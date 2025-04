Pin cree que el Barça es «una oportunidad»

Víctor M. Romero Viernes, 11 de abril 2025, 17:56 Comenta Compartir

El entrenador del Covirán, Pablo Pin, admite que a su equipo le ha faltado durante la presente temporada el sumar alguna victoria, una o dos, frente a los grandes de la Liga Endesa. Además, se ha dado el caso de que varios de sus rivales directos han conseguido imponerse, no en una cita de esas, sino en varias de ellas, en campanadas ante los primeros clasificados de la competición, como son el Girona Bàsquet, lo que le dio aire y le sacó de la zona de descenso, tras superar precisamente al Barcelona, Unicaja o Baskonia, o el Río Breogán, que también tumbó a los azulgranas en Lugo y que ha vivido de esa renta para, prácticamente, garantizar su continuidad en la máxima categoría, ocho jornadas antes de la conclusión de la misma.

El técnico nazarí, también, reconoce que «el Barcelona será este domingo una gran oportunidad para conseguir esto». Pin, al tiempo, aclara que «para nosotros hay que considerar que el Gran Canaria, por ejemplo, también es un grande», al tiempo que avisa que «el calendario afloja tras el Barça y nos mide a contrarios que ya son más parecidos a nuestro nivel», lo que abre la puerta a la esperanza para lograr la tercera salvación, aunque sea de forma milagrosa.

Pin se mostró optimista de cara al Barça. «He visto una semana que me ha gustado bastante, por ir al entrenamiento con más jugadores disponibles, lo que se va notando, además de que ya tenemos más automatismos y mecanismos aprendidos con los nuevos. Creo que el otro día, contra La Laguna Tenerife, hicimos un buen partido, los nuevos están entrando en la dinámica, por lo que todo funciona a buen nivel y, aunque todavía faltan cosas, el equipo cada vez está más maduro dentro de las circunstancias surgidas».

El Covirán está a tres triunfos de la permanencia y, en esa distancia con Girona y Andorra, existe el debe de no haber ganado a ningún poderoso ni dado sorpresa alguna. «Sí, bueno, ahí es donde este año todavía nos ha faltado esa victoria, que nos hubiera dado bastante, y que otros han logrado contra pronóstico, como los que han vencido al Barça. También alguna más, porque no era lo normal que el Girona le ganara al Unicaja en su campo, también superó al Baskonia. Nosotros, en cambio, hemos estado muy cerca, casi lo obtenemos con Madrid y Baskonia, lo malo es que no lo hemos culminado. Entonces, quizá todavía nos falte dar ese paso al frente, aunque es un paso muy difícil, porque batir a un equipo grande también depende de como se mire, para nosotros puede serlo el Joventut, y lo hicimos, o el Gran Canaria, si es posible. Sería muy importante y necesario el ser capaces de hacerlo, porque, básicamente, el dar una sorpresa así daría una gran moral al equipo, y este domingo tenemos una oportunidad para hacerlo».

Pablo Pin estima que su equipo será igual de intenso que luchador tanto en la derrota como en la victoria. «Con nosotros da igual si ganamos o perdemos, si estamos en Primera Nacional, EBA, Plata, Euroliga o ACB, porque trabajamos y nos esforzamos de la misma forma. Me refiero a que nosotros tenemos nuestro método y lo ejecutamos al cien por cien, a rajatabla, con independencia del momento de la temporada en el que estemos, sea pretemporada o final de campaña. Estamos centrados en el siguiente partido, en el que toca. También tenemos muy claro que, ahora, lógicamente, la situación es difícil, complicada, pero si somos capaces de dar una sorpresa, podremos cambiar el panorama, sea ya con el Barça o llegue la semana siguiente».

Pin valora que «a partir de ahora vamos a tener rivales de nuestra liga, más de un nivel parecido, de los que estamos más cerca, no tan lejos como Barça o Tenerife. También puedes perder con ellos pero las posibilidades de ganar aumentan, por eso lo que cuenta es seguir siendo serios en el día a día».

El entrenador abunda que «la gente que ha venido nueva a la plantilla quiere seguir aprovechando su oportunidad».

Y coincide con la consigna del presidente Óscar Fernández-Arenas de no arrojar la toalla e ir al límite, «como siempre». «Esta idea la compartimos, no voy a permitir que nadie deje de emplearse a fondo, porque entonces sería un poco como faltarnos al respeto a nosotros mismos. Ya no se trata de los demás, sino de nosotros mismos, por eso estamos concentrarnos al cien por cien para el Barça».