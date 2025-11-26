Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Petit Niang, en un mate con la camiseta del Covirán frente al Estudiantes. Ideal
Visita sorpresa

Petit Niang vuelve a pisar el parqué del Palacio

El pívot senegalés se mantiene en forma con los jugadores del Covirán a la espera de una oferta

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

El pívot senegalés Petit Niang, ex jugador del Covirán, ha estado durante estos días en Granada. El jugador africano se marcha este jueves después de ... haber mantenido su forma física con la plantilla granadina, a la espera de una oferta, dado que se encuentra actualmente sin equipo. Su presencia no se debió únicamente al homenaje que recibió por parte del club rojinegro, en la previa del encuentro disputado contra el Valencia Basket.

