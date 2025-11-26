Petit Niang vuelve a pisar el parqué del Palacio

El pívot senegalés Petit Niang, ex jugador del Covirán, ha estado durante estos días en Granada. El jugador africano se marcha este jueves después de ... haber mantenido su forma física con la plantilla granadina, a la espera de una oferta, dado que se encuentra actualmente sin equipo. Su presencia no se debió únicamente al homenaje que recibió por parte del club rojinegro, en la previa del encuentro disputado contra el Valencia Basket.

Niang se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el Fos Provence Basket de la Pro B francesa, la segunda del país galo, por lo que aprovechó su estancia para entrenar en el Palacio, con el objetivo de mantener el ritmo de competición y prepararse de cara a un futuro contrato profesional.

Debido a la actual falta de efectivos en la plantilla dirigida por Ramón Díaz por los compromisos de selecciones, el club nazarí permitió al pívot senegalés, que no ocupa plaza de extracomunitario por su formación como jugador en Canarias, entrenar con el primer equipo del Covirán.

Realizó preparación de manera individual como la mayoría de los jugadores de la plantilla nazarí que siguen en Granada. Aunque, en ocasiones no entrenó en solitario, dado que contó con la colaboración de los jóvenes de la cantera, como el pívot Osi Cerdá, del filial Stellantis&You Granada, que milita en la Liga U22 de la ACB, quien le echó una mano para mantener la intensidad física. La decisión de Petit Niang de elegir Granada como base para su preparación explica la excelente relación que mantiene con la entidad y la ciudad.