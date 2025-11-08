Pedro Martínez propone mejorar el rebote a los suyos

Un día Pedro Martínez dijo que cuando se ganaba mucho, partidos seguidos, se estaba cada vez más cerca de perder... Pues bien, el Valencia Basket, ... rival del Covirán este domingo en el Palacio, acaba de hacerlo tras seis victorias consecutivas. En Kaunas se cortó la racha para los taronjas y eso no es bueno para los granadinos, dado que el experto técnico querrá evitar un descrédito frente al colista y ante el 'amo' Roig. En el Covirán, todo lo contrario, acumula cinco derrotas y, según esa teoría, estará cada vez más próximo a ganar.

Pedro Martínez achacó el tropiezo con el Zalgiris a la pérdida del rebote. «Cedimos muchas segundas oportunidades y así es muy difícil ganar. Es muy difícil llevarte un partido igualado cuando el otro equipo controla mucho mejor el rebote», fueron sus palabras tras el choque de la novena jornada de la Euroliga.

Los lituanos salieron airosos en la batalla del rebote por 41-31, diez más y 16 de ellos fueron ofensivos, a lo que se refería el entrenador de los naranjas. «Luchamos, afrontamos bien varias situaciones difíciles y conseguimos meternos en el partido con una buena mentalidad, por lo que tenemos que seguir en la misma línea», agregó en la búsqueda de otra conclusión positiva.

Para el técnico del Zalgiris, Tomas Masiulis, la clave estuvo en la faceta defensiva también ejecutada por los suyos. «Dejamos al Valencia Basket en 77 puntos en parte porque no les permitimos correr y hacer muchos contraataques. Creo que es un gran resultado ante un contrario tan ofensivo».