Jovan Kljajic abraza a su prometida con vistas a la Alhambra. Instagram de Jovan Kljajic
Fichaje

La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»

Uno de los últimos fichajes del conjunto rojinegro planea su boda tras arrancar la temporada en el Palacio de Deportes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 11:38

El arranque de la Liga Endesa fue de la mano de toda una declaración de amor en el Covirán Granada. Después del partido inaugural ante el Joventut Badalona de Ricky Rubio en el Palacio de Deportes, uno de los fichajes estivales del cuadro rojinegro decidió aprovechar su estancia en Granada para pedir matrimonio a su pareja a ojos de la mismísima Alhambra.

«Dijo que sí», confirmó en sus redes sociales Jovan Kljajic, jugador montenegrino a las órdenes de Ramón Díaz. El escolta hizo pública su pedida de mano, que tuvo lugar en la terraza del célebre restaurante Mirador de Aixa, con una de las vistas más espectaculares al monumento. Como pudo saber IDEAL, Klajic cerró el restaurante albaicinero exclusivamente para él y su pareja de cara a asegurarse uno de los momentos más especiales de su vida.

Kljajic y su pareja, frente a la Alhambra.
Kljajic y su pareja, frente a la Alhambra. IG

Ahora le tocará definir los detalles de la boda mientras da el do de pecho sobre la pista con el Covirán, que disputa su siguiente partido este sábado en la cancha del Baxi Manresa en busca del primer triunfo del curso.

