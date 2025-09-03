El patrocinador principal renueva con el club nazarí

Ideal Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

La Cooperativa Covirán y el Fundación CB Granada han renovado su acuerdo de patrocinio, manteniendo el nombre 'Covirán Granada' y reforzando el posicionamiento de la marca en el ámbito deportivo nacional. «Más que un simple patrocinio, la relación entre Covirán y la Fundación CB Granada representa una historia compartida de esfuerzo, compromiso y pasión por el baloncesto», indica la nota. «Esta alianza, que se ha forjado a lo largo de más de trece años de colaboración ininterrumpida, se ha convertido en un ejemplo de estabilidad y confianza dentro del panorama deportivo nacional».

En la temporada 2025/26, ambas entidades renuevan su vínculo, reafirmando su compromiso mutuo en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa, la cuarta consecutiva de los rojinegros compitiendo al más alto nivel. La continuidad de esta relación no solo garantiza el respaldo institucional al equipo rojinegro, sino que también consolida el nombre de Covirán Granada como una referencia en el deporte de élite. «A través de esta alianza, se promueven valores fundamentales como el trabajo en equipo, la superación personal y el arraigo con la comunidad, reflejando la filosofía compartida entre la cooperativa y el club granadino. Esta renovación es, además, una apuesta firme por el desarrollo del deporte como herramienta de transformación social, salud y bienestar».

El acuerdo, firmado en la sede central de Covirán en Atarfe, contó con la presencia del presidente de la Cooperativa, José Antonio Benito, el director general Esteban Gutiérrez, y los representantes de la Fundación CB Granada: su presidente Óscar Fernández-Arenas, el vicepresidente Fernando Bailón y la directora general Esther Rodríguez, además del abogado del club, David Fernández.

Durante la renovación del acuerdo, José Antonio Benito subrayó que «esta alianza con la Fundación CB Granada reafirma nuestro compromiso con el deporte, con Granada y con unos valores que compartimos desde hace más de trece años. Nos sentimos reflejados en el esfuerzo diario de nuestros socios, como el equipo compite con humildad y ambición».