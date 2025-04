El partido más difícil para Lluís Costa

Este fin de semana, coincidiendo con la disputa de la vigesimosexta fecha del calendario de la Liga Endesa, la ACBy Movistar, operador televisivo de la ... competición, organizan una actividad que durante los últimos años se ha dado en llamar 'Game Day'. En la misma, los aficionados pueden realizar una porra sobre los resultados de la jornada y quién será el máximo anotador de la misma, aspirando a conseguir algunos premios, como una videoconsola de alta gama, en caso de hacer pleno.

Es tradicional también que, para promover la participación popular, desde las redes sociales de la propia ACBse difundan vídeos de varios jugadores realizando esa misma apuesta. Y en esta temporada, dos de los elegidos han sido los exteriores del La Laguna Tenerife, Jaime Fernández y Lluís Costa. En la divertida escena, en algún pronóstico ambos coinciden y en otros difieren, pero el principal detalle del vídeo se produce cuando toca apostar por el partido que disputarán este domingo con su equipo contra el Covirán Granada. «Yo aquí no opino, este tú», pide rápidamente Costa cuando le llega el momento de vaticinar sobre el duelo entre su actual y su anterior equipo. «Una x, una x», pide seguidamente, hasta que Fernández intercede y sentencia: «¡No, no! Pero que a partir de este partido, se salven», finiquita el madrileño la conversación, antes de continuar con el resto de pronósticos de la jornada, recuperando el tono jocoso perdido durante algunos segundos.

Ciertamente, la escena tiene su miga, pues aunque lo más normal del mundo –y hasta lo políticamente correcto– sería que el base catalán pusiera un '1' en su quiniela pese a no ocultar su cariño por el Covirán, es tan consciente de la situación de su exequipo que sabe que una derrota condenaría un poco más a los de Pin a un descenso de categoría para el que ahora mismo parecen claros candidatos. De ese modo, y pese a que el La Laguna Tenerife también necesita el triunfo –marcha segundo, a un partido del Real Madrid, y con uno de ventaja sobre el Valencia Basket–, Costa elige no hurgar en la herida granadina y se pronuncia de esa forma.

No se trata ni mucho menos de un hecho casual, pues tras cuatro temporadas y 135 partidos oficiales como rojinegro, el de Sant Just Desvern siente un enorme cariño por el club que, no oculta, cambió de cabo a rabo su carrera cuando incluso se planteaba la retirada antes de llegar a Granada. Desde Tenerife, el base tiene siempre un ojo encima del Covirán, cuyos partidos no suele perderse. Curiosamente, llega al partido en su mejor momento de forma del curso. Querrá ganar, seguro, pero sin hacer daño.