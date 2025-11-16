Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Costa, en un triple. S. G. (ACB)

Otro parcial que acaba siendo letal dilapida las opciones rojinegras tras el descanso

Los de Ramón Díaz dejaron escapar un encuentro que bien podría haber sido la segunda victoria del curso

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Que el Covirán aumenta su capacidad competitiva con el paso de las jornadas podría ser la visión optimista de la visita rojinegra a Girona. Que ... los de Ramón Díaz se pegaron un tiro en el pie en los seis minutos posteriores al descanso y dejaron escapar un encuentro que bien podría haber sido la segunda victoria del curso, el motivo por el que más de un aficionado rojinegro se acabó tirando de los pelos tras el duelo en Fontajau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  4. 4 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  5. 5 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  6. 6 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  7. 7 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia
  8. 8 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  9. 9

    Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia
  10. 10

    Once años en busca de un gran aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otro parcial que acaba siendo letal dilapida las opciones rojinegras tras el descanso

Otro parcial que acaba siendo letal dilapida las opciones rojinegras tras el descanso