Otro parcial que acaba siendo letal dilapida las opciones rojinegras tras el descanso

Que el Covirán aumenta su capacidad competitiva con el paso de las jornadas podría ser la visión optimista de la visita rojinegra a Girona. Que ... los de Ramón Díaz se pegaron un tiro en el pie en los seis minutos posteriores al descanso y dejaron escapar un encuentro que bien podría haber sido la segunda victoria del curso, el motivo por el que más de un aficionado rojinegro se acabó tirando de los pelos tras el duelo en Fontajau.

Subido en la ola del arreón moral que supuso la victoria ante el Valencia Basket, el Covirán firmó, con mucha diferencia, su mejor primera parte como visitante en lo que va de curso. Sus defensas alternativas –zona tras anotar– y un notable acierto exterior permitieron a los de Díaz fraguar ventajas en torno a la decena antes de un descanso al que se llegó con solo siete de renta y la sensación de que la brecha podía ser mayor pese a que Luka Bozic no anotara en los dos primeros cuartos.

Empero, este deporte de la canasta, tan inexplicable a veces, es capaz de darle la vuelta a casi cualquier tortilla, y el Covirán volvió al duelo con una cara espantosa que recordó a aquel esperpento en Lugo dos semanas atrás. El 17-0 firmado por el Bàsquet Girona –seis minutos sin un solo punto visitante– volteó por completo las sensaciones en Fontajau hasta que Elias Valtonen cortó una racha que podía reventar del todo las esperanzas granadinas.

A partir de ahí, el Covirán dio la cara, pero ya yendo casi siempre a remolque y con el público local mucho más metido que en una primera parte en la que en Girona se veían temerosos de que el Covirán repitiera aquella clara victoria de un año atrás.

Y así, aunque lo triples de Thomas y Valtonen estiraron el chicle, el cuadro de Díaz acabó pagando muy caro otro de esos parciales en contra a los que ya acostumbraba hace un año y que ahora ya le han costado dos reveses serios ante rivales directos como Breogán y Girona. Ahora, le toca recibir al Real Madrid.