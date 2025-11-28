El Palacio reposa la garganta antes de la primera 'final' del Covirán Granada

La primera 'final' de la temporada para el Covirán Granada asoma ya por el calendario. La afición nazarí aprovecha este fin de semana de parón ... de selecciones para reposar la garganta con la mente puesta en dicho partido ante Casademont Zaragoza, el primer rival directo del curso. Pasará por el parqué del Palacio de Deportes el sábado 6 de diciembre tras todo un desfile de 'gigantes'.

Joventut Badalona, Baskonia, Valencia Basket y Real Madrid fueron los equipos que visitaron el recinto del Zaidín en este primer tramo de la Liga Endesa. Todos ellos se encuentran actualmente a nivel clasificatorio en los puestos que facilitan un billete para la próxima Copa del Rey, así como a los 'play offs' por el título a final de temporada. En definitiva, clubes lejos del alcance del Covirán y de su 'liga' particular.

Los rojinegros tan solo sumaron un triunfo en estos compromisos, precisamente el único que luce en su casillero tras las primeras ocho jornadas. Fue ante los 'taronjas', el actual líder de la categoría por 85-79–igualado a siete triunfos con los blancos–. Por más que el equipo de Ramón Díaz fuese de menos a más en la competición, no hay que pasar por alto el desafío que suponía medirse con rivales de tal calibre, un factor que desniveló la balanza antes incluso de poner el balón en movimiento.

Tampoco puede vivir eternamente entre lamentaciones el humilde proyecto granadino, pues su actual deriva de resultados desemboca únicamente en la Primera FEB –la segunda división, anteriormente conocida como LEB Oro–. El Covirán marcha colista, aunque empatado con San Pablo Burgos a una victora, también en descenso. Inmediatamente por encima con dos triunfos, marcando el corte de la permanencia, se halla Zaragoza, a tiro de los nazaríes en su duelo directo.

Reacción

El cuadro dirigido por Jesús Ramírez encadena cuatro tropiezos consecutivos pese a iniciar la campaña doblegando al Baskonia con un marcador superior a los 100 puntos (107-88). Compitió hasta el final contra el Joventut de Ricky Rubio, pero acabó muriendo en la orilla (89-86). También cayó en casa ante un necesitado Breogán (84-88), pero volvió a registrar una alta anotación para vencer al recién ascendido Burgos (89-102) antes de vivir un noviembre negro con caídas ante Real Madrid, Bilbao, Unicaja y Tenerife.

Pese a que sus miras iniciales eran otras, la racha negativa lleva a la entidad maña a buscar una reacción en Granada para volver a coger aire y abrir brecha con la zona de peligro. Por su parte, el Covirán necesita asestar otro golpe al Zaragoza para no descolgarse de la pomada, ya que el resto de contendientes por el objetivo de la salvación cuenta ya con tres victorias.

En caso de alegría rojinegra, al equipo de Díaz no le darían las matemáticas para salir del descenso salvo en caso de marcador abultado. El Covirán cuenta con un saldo negativo en cuanto a puntaje de -71, mientras que el de Zaragoza es de -33. Para darle la vuelta, el triunfo debería producirse por una ventaja mínima de 20 puntos, lo que situaría a los granadinos en la décimo sexta posición siempre y cuando los burgaleses no igualen su diferencia.

Otro empate

Como los rojinegros, Burgos mantiene un idéntico saldo de -71. Este empate se deshace con la cifra de puntos anotados hasta la fecha. Los de Bruno Savignani firmaron 694, más que los 648 del Covirán. Una victoria frente a UCAM Murcia, su próximo adversario, los mantendría casi con total seguridad por encima del Covirán, pero también por debajo de Zaragoza, al que solo podría desbancar con un marcador holgado aun cayendo los de Ranírez en el Palacio.

Justamente será Murcia siguiente rival del Covirán en el Palacio, ya en el último partido del presente año. En 2026 vendrán Burgos y Bilbao para completar la primera vuelta, así como Breogán para iniciar la segunda. A priori, equipos todos ellos más asequibles contra los que incrementar el dato de victorias rojinegras en casa.