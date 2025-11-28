Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojinegro Zach Hankins intenta una penetración ante el merengue Lyles. acb Photo / Fermín Rodríguez

Calendario

El Palacio reposa la garganta antes de la primera 'final' del Covirán Granada

Los rojinegros se medirán en casa tras el parón al Casademont Zaragoza, rival a tiro en la tabla y en pugna por la permanencia

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:23

La primera 'final' de la temporada para el Covirán Granada asoma ya por el calendario. La afición nazarí aprovecha este fin de semana de parón ... de selecciones para reposar la garganta con la mente puesta en dicho partido ante Casademont Zaragoza, el primer rival directo del curso. Pasará por el parqué del Palacio de Deportes el sábado 6 de diciembre tras todo un desfile de 'gigantes'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

