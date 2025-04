Pablo Pin vio la clave en «nuestro pobre nivel defensivo»

El entrenador del Covirán cree que no hubo una actuación coral y que Griffin y Silverio no aportaron y así no hubo vías para generar juego

Víctor M. Romero Sábado, 19 de abril 2025

Pablo Pin comentó al final del choque en el Coliseum que «el partido estuvo marcado por nuestro pobre nivel defensivo, encajamos 45 puntos al descanso con buenos porcentajes de 65% en tiros de dos y 45% de tres. En el descanso hablamos de intentar cambiar eso y nos metieron 48, por lo que la reacción no fue nada buena. En esta liga para ganar un partido y especialmente fuera de casa, necesitas mucha solidez y continuidad, y creo que la aportación no fue coral, los jugadores de siempre, de gran compromiso, como Noua, Rousselle, Valtonen, Rubén, Agus, Gio, que acaba de llegar, Riccardo..., ellos, con más o menos acierto, han hecho un partido para cumplir, pero nos han faltado Griffin y Silverio, que no han aportado lo que habían añadido con anterioridad, así no hubo vías para generar».

