Pablo Pin no seguirá en el Covirán Granada

R. I. Granada Jueves, 12 de junio 2025, 19:06 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Pablo Pin no continuará la próxima temporada al frente del banquillo del Covirán Granada. El granadino así lo ha decidido tras trece años y 409 partidos como entrenador del conjunto rojinegro, un periodo en el que ha firmado el mejor ciclo en la historia del baloncesto en España tras dirigir su primer partido en Primera Nacional y el último en ACB. Una trayectoria única solo al alcance de Juan Pablo Pin Tamayo, que ha escrito su nombre con letras de oro tras protagonizar una historia convertida en leyenda.

El 3 de noviembre de 2012 el Tourapp Fundación CB Granada se estrenó de forma oficial en un encuentro disputado en el pabellón de Los Ángeles en Almería ante el Adaba Garden Hotels con Pablo Pin al frente de un equipo totalmente amateur que consiguió llenar el pabellón Veleta cada fin de semana y que firmó el ascenso a liga EBA 6 meses después.

En la cuarta categoría del baloncesto en España Pablo Pin dirigió durante dos temporadas al Covirán Granada. El conjunto nazarí, de nuevo con jugadores que no recibían ningún tipo de compensación económica, rubricó su salto al baloncesto semiprofesional con una espectacular fase de ascenso en Albacete que terminó el 24 de mayo de 2015 con el equipo de Pablo Pin en LEB Plata.

El entrenador granadino ya había hecho historia con dos ascensos en apenas tres temporadas en las que llevó al baloncesto de la ciudad desde el pabellón Veleta hasta el Palacio de Deportes. El salto ya había sido superlativo, pero no se conformó con eso y su paso por LEB Plata duró apenas tres campañas. El Covirán Granada consiguió 2 títulos de Copa LEB Plata, los primeros trofeos a nivel nacional del baloncesto en la provincia, y un ascenso el 14 de abril de 2018 a LEB Oro.

El ascenso del Coviran Granada fue meteórico en solo 6 temporadas con 3 saltos de categoría desde Primera Nacional hasta la segunda división del baloncesto en España, una competición en la que Pablo Pin dirigió a un equipo totalmente dominador.

Los rojinegros finalizaron en primera posición su tercera experiencia en la categoría, una posición que les habría otorgado el ascenso a ACB en cualquier otra campaña, pero el Covid-19 obligó a una fase final en la que cayeron en el último partido.

El sueño solo tardó en hacerse realidad un año más, ya que Pablo Pin logró un hito sin procedentes el viernes, 13 de mayo de 2022, tras la victoria del Coviran Granada sobre el CB Almansa con Afanion. El granadino había conseguido llevar al equipo de su ciudad, a su equipo del alma, desde Primera Nacional hasta la mejor competición doméstica de Europa, la liga Endesa. Todo ello en solo 10 años de vida.

En ACB quedarán para la historia el estallido de júbilo con dos permanencias conseguidas en el último segundo de dos temporadas repletas de complicaciones en forma de lesiones o salidas de jugadores, además de contar con el presupuesto más bajo de la competición.

Pablo Pin fue quien le propuso hace 13 años (con 29) a Óscar Fernández-Arenas, presidente del club, sacar a competir en liga Nacional a un equipo en el que se pudiera dar cabida a canteranos y veteranos. Y Pablo Pin fue quien ha llevado a ese equipo y a toda la ciudad de Granada hasta lo más alto del baloncesto.

El club quiere expresar su máximo agradecimiento hacia Pablo Pin por su encomiable trabajo a lo largo de estos 13 años, además de desearle la mayor de las suertes tanto en su vida personal como profesional.

Carta de Pablo Pin

El ya exentrenador del Covirán, Pablo Pin, se despide a través de esta carta:

«Querida afición, con estas líneas que escribo quiero comunicaros que, tras una reflexión, he decidido no continuar como entrenador de nuestro equipo.

Para mí es un momento de agradecimiento. He sido un auténtico privilegiado por trabajar tantos años en el club de mi vida, he crecido junto a él y he cumplido mis sueños en el mejor escenario posible, mi ciudad, Granada.

Por tanto, es momento de dar las gracias…sí… en mayúscula.

Gracias a toda la afición que desde el primer día nos apoyó, que llenó el Veleta, que llenó el Palacio de Deportes y que nos ha seguido todos estos años por todos los pabellones cantando «Qué bonito es….». Sin duda, sé que este agradecimiento lo podré hacer personal con mucho de vosotros/as, puesto que os veré en el pabellón o paseando por nuestras calles.

Gracias a los patrocinadores e instituciones. Sin vosotros es imposible hacer realidad un sueño como el nuestro, confiasteis en nosotros y habéis seguido al pie del cañón. Ahora es momento de seguir estando junto a vuestro equipo, así que muchas gracias.

Gracias a la prensa. Por dar voz o letra de nuestra historia, una historia preciosa… casi irrepetible, gracias por vuestro apoyo desde el primer día cuando éramos un 'simple equipo' hasta lo que somos ahora… un proyecto sólido.

Gracias a todas las personas que trabajan en el club. Voluntarios o personal de Gegsa, muchas gracias por vuestra ilusión y vuestro trabajo en la sombra para que esta rueda se pusiera en movimiento cada año.

Gracias a Higinio. Por tu ayuda, por tu apoyo constante, por aconsejarme para el baloncesto y también para la vida, y por supuesto gracias por seguir estando ahí.

Gracias a mi gente de la cantera, donde yo comencé a entrenar siendo un niño con toda la ilusión del mundo. Implantáis en los niños y niñas la semilla del amor por unos colores, nuestros colores, el amor por nuestro deporte. Trabajáis en la sombra, pero dais una luz tremenda al deporte de la canasta en esta ciudad.

Gracias al cuerpo médico. Por hacer vuestro trabajo de forma profesional, pero sobre todo por vuestra parte personal, por cuidar de todos y cada uno de los que formábamos el club. Quiero detenerme un segundo en mi amigo Fermín, gracias por cuidarme a mí y a mi familia, siempre en la sombra. Te queremos.

Gracias a mi cuerpo técnico. Excelentes personas, profesionales top, venimos desde lo más abajo. Gracias por vuestra energía, por vuestra ilusión y por hacerme mejor entrenador, espero seguir aprendiendo de vosotros durante muchos años. En especial a Zamo y Arturo, mis compañeros y mis amigos, siempre apoyando en los malos momentos, siempre trabajando sin descanso, sin excusas… Gracias de verdad.

Gracias a la directiva. Óscar, Esther, Carlos, Fernando, Javi… Gracias por vuestro trabajo desinteresado durante tantos años, gracias por vuestra confianza, gracias por vuestro apoyo sincero en las buenas y en las malas. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir, ojalá en esta ciudad hubiera muchas personas como vosotros, con vuestra visión y vuestra valía. Óscar, me paro aquí un segundo para agradecerte la oportunidad que me distes para crecer, ya cuando eras director de cantera… Me pusiste de entrenador de un equipo cadete y desde ahí… hasta ahora. Siempre positivo, siempre apoyando, siempre confiando… la 'suerte' es para personas como tú.

Gracias a mis jugadores. A todos y cada uno de los que han pasado por aquí, siempre he intentado ayudaros dando lo máximo de mí y sacando lo máximo de vosotros… Ya sabéis: «busco lo mejor, no lo más cómodo». Así que gracias por vuestro esfuerzo. Mi especial recuerdo para todos aquellos 'locos' que me dijeron «sí» cuando los llamé en septiembre hace 13 años. Esa gente que a veces se borra de la memoria porque no son mediáticos, esos jugadores que entrenaban como auténticos profesionales a las 22.30 horas y que aceptaban que un amigo les exigiera. Vosotros sois el germen de este proyecto y espero que nadie se olvide. Yo nunca lo haré.

Gracias a mi familia. Pines, Tamayos, Rulles y un largo etc. Habéis estado apoyando siempre a vuestro entrenador, habéis ayudado a cuidar a mis hijos cuando he tenido que cruzar España para jugar. Sois el equipo que nunca falla.

Por último, gracias especial a Beatriz. Gracias por apoyarme en esta aventura desde el día que te dije que quería ser entrenador, gracias por cruzarte España en coche, avión o tren para seguir a mi equipo, tu equipo, nuestro equipo. Gracias de corazón.

Sin más me despido de todos con un hasta luego. Como dije en una rueda de prensa están claros los colores de mi corazón, pero es el momento de cerrar esta etapa. Cierro esta etapa feliz, con la tranquilidad de haber dado todo, con el orgullo de dirigir un equipo en 1ª Nacional y haberlo llevado hasta competir 3 años en Liga Endesa, pero sobre todo con la satisfacción de haberlo compartido con todos vosotros.

Un abrazo

Carta de Fernández-Arenas

El presidente del Covirán, Óscar Fernández-Arenas, envió una misiva a los medios en las que expresa que «para mí es un hasta luego. El único entrenador que hizo algo casi irrepetible: llevar el baloncesto que llevaba en el corazón desde lo más bajo a lo más alto, de Primera Nacional a la liga ACB. Este camino con tantas horas y tantos kilómetros fue un placer ir de tu mano.

Este hijo que fue creciendo durante estos 13 años nos hizo pasar algún mal rato, pero sobre todo nos hizo pasar momentos de los más felices de nuestras vidas. Don Pablo Pin para el baloncesto en Granada es como Rafa Nadal para Roland Garros, algo imposible de repetir.

No sé cómo devolverte todo lo que has dado por este proyecto, pero sí darte las gracias por hacerme fácil mi trabajo y el de un club que, con sus limitaciones y sus diferencias con el resto, hiciste que fuese imagen a seguir para muchos.

Has sido mi mano derecha y parte de la izquierda como te suelo decir. Sé que te tendré cerca y que seguiremos hablando de baloncesto, pero desde aquí solo me queda desearte todo lo mejor, amigo, y que decirte que esta es tu casa, aunque no sea necesario, ya que tienes las llaves para siempre.

Gracias, Pablo.