Pablo Pin tendrá un emotivo homenaje

Ramón Díaz tiene que referirse sin más remedio a su amigo Pablo Pin, sentado por primera vez en el banquillo visitante del Palacio de los Deportes. «Yo creo que tiene que ser un día especial, será muy bonito, debemos darle ese homenaje que se ha ganado con creces. Lo dije desde que me puse al frente del Covirán. Los trece años que Pablo ha estado en el club fueron soñados, consiguió lo que muy poca gente o casi nadie logró en toda España, que es subir al equipo cuatro categorías y mantenerlo en la ACB. Así que ojalá podamos darle un poquito o mucho para devolverle lo que él le ha dado al baloncesto de Granada. Para mí, por supuesto, es especial, porque jugar contra uno de mis mejores amigos, tenerlo en frente y, encima, poder darle un pequeño homenaje, hace que broten muchos sentimientos».

El entrenador nazarí abundó en que «es un día para disfrutar, pero, una vez que se lance el balón arriba, se acabaron las amistades, y nosotros, a hacer nuestro partido y a intentar conseguir la victoria, que sería muy importante para el futuro».

Díaz expresó que «nos comportamos como un equipo que entrena muy bien. Ante resultados no positivos, el equipo ha querido seguir dando un paso adelante y nos preparamos muy bien, no puedo decir lo contrario, si lo fuera fatal y por eso jugamos sin que nos salga bien en la liga, mentiría, no ocurre, ni es así. El equipo entrena genial y hacemos un gran baloncesto en las sesiones y, además, me consta que los jugadores poseen un grado de auto exigencia personal muy alto. ¿Qué nos falta? Es normal que mucha gente se pregunte eso, nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta dentro del vestuario, tanto el 'staff' como los jugadores. ¿Qué nos falta para romper esa barrera? Pienso que necesitamos un día en el que estemos acertados en el tiro, en el que esos pequeños detalles vengan de tu lado, y seamos capaces de romper la ansiedad, tener esa confianza que, a veces, el jugador, el staff y todo el mundo, necesita para que las cosas salgan bien».

El técnico aclaró que «en Manresa, los diez primeros minutos de baloncesto de allí fueron muy buenos. El problema es que no metíamos absolutamente nada. Hubo tiros completamente librados, bien ejecutados. Necesitamos ese acierto, y a partir de él ganar confianza, credibilidad en las cosas que estamos haciendo, que hay muchas que las estamos haciendo bien, y yo estoy seguro de que, cuando rompamos esa barrera, vamos a estar listos para competirle a cualquier adversario de la Liga Endesa».