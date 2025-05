Pablo Pin ve dos fallos en la temporada del Covirán

El entrenador del Covirán entiende que, en el balance de la temporada, a falta de una sola jornada para la conclusión de la fase regular ... de la Liga Endesa, echa en falta dos victorias más. Pablo Pin opina que el equipo granadino se podría haber salvado de no haber fallado en dos citas claves, y se refiere a los dos partidos disputados en el Palacio de los Deportes contra el UCAM Murcia y el Hiopos Lleida.

En ambos, la plantilla granadina estuvo muy mermada de fuerzas por las lesiones. Además de las bajas de importantes jugadores exteriores, se acusó en exceso una gran debilidad en el juego interior tras la ausencia de Jacob Wiley.

En ese instante, el estadounidense con pasaporte macedonio estaba casi recuperado de una operación de dedo y también de una fascitis plantar que sufrió en una entrada a canasta. En aquel momento, la presencia de Wiley podría haber sido determinante en dos encuentros muy igualados.

Pin le pidió a Jacob participar, aunque el americano no se sintió con fuerzas. En realidad estaba recuperado de los problemas físicos, según reveló el propio presidente del club nazarí, Óscar Fernández-Arenas, pero, según manifestó de forma reciente, «la baja se produjo por una cuestión mental».

El directivo, así como el técnico, disculparon a Wiley, con la idea de que no le llamaran 'mercenario' porque se entregó, tanto en esta campaña como cuando se incorporó en el mercado de invierno de la anterior. De hecho, el dirigente aclaró que «se podía haber operado de la mano en el verano y no lo hizo, para ayudar al equipo y realizar la preetmporada». La intervención se aplazó al paréntesis de la Copa del Rey y la ventana FIBA, para que así le diera tiempo a recuperarse.

«Jacob estaba bien de la mano, es un gran profesional, pero no regresó a la pista porque nos dijo que no se sentía dispuesto desde el punto de vista mental, no podíamos forzarle y, además, nos pidió rescindir el contrato y liberar dinero para otro jugador, él podía haberse quedado aquí y no jugar», dijo, como pasó con Cristiano Felicio.

Fernández-Arenas abundó en que «corrió el rumor de que tenía un acuerdo para jugar en Puerto Rico de forma inmediata y eso no fue así, nos dijo que se iba a Estados Unidos, que es lo que pasó».

Incluso un triunfo

El Covirán tendría once victorias con esos dos éxitos que tuvo al alcance, estaría empatado con el Girona, con el 'average' a su favor, y el Surne Bilbao, además de superar, en ese caso, al Lleida, que tendría diez, por lo que el próximo viernes podría haber logrado la permanencia contra el Morabanc Andorra.

Los granadinos llegaron al Movistar Arena con nueve triunfos, los mismos que en la campaña anterior a esas alturas, pero sumaron dos más hasta las once y el triple empate con Río Breogán y Monbus Obradoiro, que fue el que bajó a Primera FEB, les favoreció. Ya solo pueden alcanzar las diez victorias.

Pin llega incluso más lejos, con haber ganado a UCAM Murcia o Lleida, el Covirán podría superar al Girona en la última jornada o al propio Hiopos, y se la jugarían los dos equipos catalanes.

«A nosotros nos falta una victoria, creo que la del Lleida la teníamos que haber sumado, y también la propia del Murcia, vamos a ponernos como responsables, entonces tendríamos que haber ganado una de esas dos citas, creo que esos partidos los hemos visto más claros que por ejemplo el de Coruña allí, en el del Leyma jugamos mal, nos ganaron bien, merecidamente, no fuimos mejores que ellos, pero ha habido muchos partidos, varios, no sé si contamos siete, ocho..., que perdemos por menos de cinco puntos, y, de esos, lógicamente uno, dos o tres los teníamos que haber contabilizado en el y haberlos ganado».

El técnico agregó que «independientemente de la situación que hubo, quitando todo lo que rodea a un partido perfecto, hablando de nosotros mismos, la situación hubiera sido totalmente diferente, ni hubiéramos ido a jugárnosla en la última jornada en casa. Luego puedes llegar aquí, en la última jornada en casa y perder, lo mismo que hemos ganado otros años, se pierde, podía pasar».