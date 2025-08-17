Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de la cena de Pablo Pin con su gente en 'La Posada'. R. I.
Pablo Pin se despide de su círculo íntimo antes de ir a Vitoria

El hasta ahora entrenador del Covirán reunió a familiares y amistades el pasado sábado en 'La Posada' de Pinos Genil.

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:51

Pablo Pin, nuevo entrenador ayudante del Baskonia, quiso despedirse de su círculo más íntimo en Granada antes de marcharse a Vitoria. El exentrenador del Covirán ... se reunió en la noche del sábado con amigos y familiares en 'La Posada' de Pinos Genil. Allí estuvieron, entre otros, Ramón Díaz, 'Zamo' Fernández, Arturo Ruiz o Pablo García, además de buena parte de la extensa familia Pin Tamayo, muy ligada al baloncesto local.

