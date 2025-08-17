Pablo Pin se despide de su círculo íntimo antes de ir a Vitoria
El hasta ahora entrenador del Covirán reunió a familiares y amistades el pasado sábado en 'La Posada' de Pinos Genil.
Granada
Domingo, 17 de agosto 2025, 18:51
Pablo Pin, nuevo entrenador ayudante del Baskonia, quiso despedirse de su círculo más íntimo en Granada antes de marcharse a Vitoria. El exentrenador del Covirán ... se reunió en la noche del sábado con amigos y familiares en 'La Posada' de Pinos Genil. Allí estuvieron, entre otros, Ramón Díaz, 'Zamo' Fernández, Arturo Ruiz o Pablo García, además de buena parte de la extensa familia Pin Tamayo, muy ligada al baloncesto local.
IDEAL ha tenido acceso a una intantánea de un momento sin duda especial para el que ha sido técnico del Covirán las trece últimas temporadas. No estuvieron todos los que son, pero desde luego son todos los que están. Bonito detalle del entrenador justo antes viajar este lunes a Vitoria para comenzar la pretemporada con su nuevo club.
